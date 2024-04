Line Up We The Fest 2024 Fase 1, Termasuk Peggy Gou dan Alec Benjamin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - We The Fest 2024 resmi mengumumkan daftar penampil atau line up yang akan memeriahkan festival musik terbesar di Asia Tenggara yang akan diadakan di Jakarta, Indonesia pada 19-21 Juli 2024 mendatang.

Dalam pengumuman resmi We The Fest, kurang lebih ada 27 penyanyi yang akan memeriahkan festival ini. Mulai dari penyanyi manca negara yang cukup digandrungi oleh penikmat musik, hingga penyanyi Indonesia yang juga tak kalah populer, yang akan mengisi panggung WTF 2024.



Line Up Internasional

Di manca negara, akan ada penampilan DJ asal Korea Selatan, Peggy Gou yang sebelumnya telah membocorkan jadwal manggungnya melalui Instagram. Lalu ada Omar Apollo yang merupakan penyanyi R&B asal Amerika dan Alec Benjamin yang punya latar belakang sama dengan Omar.

Ada Henry Moodie juga yang punya lagu cukup terkenal di telinga masyarakat Indonesia yaitu You Were There for Me dan Drunk Text. Lagu ini belakangan juga sering muncul di aplikasi TikTok.



Ada juga Lastlings yang merupakan grup musik asal Australia yang terdiri dari kakak dan adik, yaitu Amy dan Josh Dowdle. Lalu ada Oliver Tree yang punya lagu When I'm Down. Kemudian ada Teddy Swims atau Jaten Collin Dimsdale yang merupakan musisi asal Amerika yang mengawali kariernya dengan cover lagu.

Ada Turnstile, band kawakan Amerika yang punya genre musik Punk Hardcore, dan terakhir ada XG yang merupakan girl band asal Jepang yang berbasis di Korea Selatan.



Line Up Indonesia

Sedangkan di Indonesia sendiri, akan ada Nadin Amizah, Sal Priadi, Maliq & D'essentials, Sore, Pee Wee Gaskins, Reality Club, White Shoes & The Couples Company, 3 Diva, White Chorus, Ali, Bank, Bernadya, Bilal Indrajaya, Dipha Barus, Satine Zaneta, Teddy Adhitya, The Adams, dan The Sigit.

Sebelumnya, We The West telah memberikan kode akan meluncurkan line up dalam unggahan di Instagram. "Siapkan diri anda untuk pengumuman Line up fase 1, WTF24," tulis akun itu pada Senin, 15 April 2024.

Diketahui, pada 2023 lalu, We The Fest pernah menampilkan nama-nama seperti The Strokes, Daniel Ceasar, The Kid Laroi, Ferg dan berbagai musisi lainnya dalam festivalnya yang ke-9.

