Ada The Strokes, Ini Line Up We The Fest 2023 Fase Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik We The Fest 2023 yang dimeriahkan oleh sederet artis lokal hingga internasional kembali digelar. Melalui akun media sosial dan situs resminya, We The Fest 2023 sudah mengumumkan line up atau daftar pengisi acara fase pertama. Hal ini pun sukses menghebohkan jagat maya. Musababnya, banyak nama artis populer, baik dalam maupun luar negeri, yang akan memeriahkan penyelenggaraan We The Fest 2023.

Dalam unggahannya, festival musim panas musik, seni, fashion, dan makanan ini terlihat mencantumkan nama The Strokes, The 1975, The Kid Laroi, dan Lewis Capaldi sebagai headliner-nya. Selain itu, masih banyak artis yang direncanakan akan tampil pada festival yang diselenggarakan pada 21-23 Juli 2023 ini. Berikut daftar Line Up We The Fest 2023.

Line Up We The Fest 2023

We The Fest 2023 merupakan festival musim panas untuk musik, seni, fashion, dan makanan. Festival yang diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Juli 2023 ini akan di gelar di Jakarta dengan beberapa artis dari dalam dan luar negeri. Dilansir dari situs resmi We The Fest, berikut daftar line up fase pertama We The Fest 2023.

The Strokes

The 1975

The Kid Laroi

Lewis Capaldi

Dermot Kennedy

Dhruv

GIGI

Giveon

Gryffin

NxWORRIES (Anderson .Paak & KNXWLEDGE)

Peach Tree Rascals

Porter Robinson

Project Pop

RINI

Sabrina Carpenter

Mikha Angelo

Kunto Aji

Rafi Sudirman

Rock N Roll Mafia

Syarikat Idola Remaja

Yura Yunita

Berdasarkan pada keterangan di unggahan media sosialnya, We The Fest berjanji akan kembali mengumumkan nama-nama penampil lain dalam waktu dekat. Untuk final line up pun akan diumumkan segera melalui media sosial dan situs resmi We The Fest.

Lokasi dan Tiket We The Fest 2023

We The Fest 2023 adalah festival musik yang diselenggarakan oleh Ismaya Live sebagai promotornya. Diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Juli 2023, We The Fest 2023 akan berlangsung di Jakarta. Meski demikian, belum ada informasi lebih lengkap mengenai lokasi persis dari penyelenggaraan festival ini. Selain itu, informasi mengenai penjualan tiket pun belum dirilis, tetapi tiket dipastikan bisa didapatkan melalui situs resmi We The Fest, wethefest.com.

Apa Itu We The Fest?

We The Fest merupakan festival musik terbesar di Asia Tenggara yang dibuat oleh Ismaya Live. Festival ini telah diselenggarakan sejak 2014 silam dan akan menjadi gelaran ke-8 pada We The Fest 2023.

Banyak musisi internasional yang pernah mengisi gelaran festival musik musim panas ini. Beberapa di antaranya, yaitu The 1975, SZA, Lorde, Phoenix, hingga Dua Lipa. Selain itu, ada juga Big Sean, Macklemore & Ryan Lewis, Mark Ronson, hingga G-Eazy

Saat pandemi Covid-19 melanda, We The Fest tetap digelar walau secara online. Kala itu, beberapa musisi internasional yang menjadi pengisi acara adalah CL, Jackson Wang, Swae Lee, dan Offset.

We The Fest 2022 kembali digelar secara offline pada 23-24 September 2022 di GBK Sport Complex, Senayan. Pada kesempatan itu, hadir juga beberapa musisi internasional, seperti Pink Sweats, CL, Jackson Wang, Oh Wonder, Jeremy Zucker, dan lainnya. Sedangkan, untuk artis Indonesia dimeriahkan oleh Afgan, Dewa 19 Ft. Ello, Raisa, Lyodra, hingga The Adams.

Itulah rangkuman informasi mengenai line up We The Fest 2023 fase pertama. Jangan sampai ketinggalan!

RADEN PUTRI

