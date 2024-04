Peggy Gou Tak Sengaja Bocorkan Jadwal Manggungnya di We The Fest 2024 di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disjoki atau DJ asal Korea Selatan, Peggy Gou tidak sengaja membocorkan jadwal manggungnya yang sudah dijadwalkan dari April hingga Juli 2024. Dalam daftar itu, pemilik lagu 'Nanana' yang viral itu dijadwalkan akan tampil di Konser Musik We The Fast 2024 di Jakarta, Indonesia pada 20 Juli mendatang.

Perempuan bernama asli Kim Min Ji itu mengungkapkan hal itu di Instagram pribadinya pada Ahad, 7 April 2024. Namun, tak lama cerita itu kemudian dihapus tanpa ada koreksi dan cerita lanjutan.

Jadwal We The Fest 2024

Dikutip dari laman dan Instagram resmi We The Fest atau WTF 2024, Ismaya Live, promotor festival itu telah mengumumkan akan menggelar konser akbar tepat di hari jadi WTF yang ke-10 yaitu 19, 20 dan 21 Juli di Kompleks GBK, Senayang, Jakarta.

Namun, promotor belum memberi tahu siapa saja yang akan tampil nantinya di perhelatan tahun ini. Tahun lalu, We The Fest menampilkan nama-nama seperti The Strokes, Daniel Ceasar, The Kid Laroi, Ferg dan berbagai musisi lainnya untuk tampil di Jakarta.

Dikutip dari Instagram Story Peggy Gou, ia akan manggung di berbagai negara termasuk di Eropa dan Asia. Ia akan hadir di Amerika, Prancis, Spanyol, Indonesia, Malaysia, Jepang dan Korea. Berikut jadwal keseluruhan Peggy Gou.

Jadwal Konser Peggy Gou April - Juli 2024

1. Coachella Weekend 1, US pada 12 April

2. Coachella Weekend 2, US pada 19 April

3. LIV, Las Vegas, 20 April

4. Louvre Museum, Abu Dhabi, 27 April

5. EDC Vedas, Las Vegas, 17 Mei

6. EDC Vedas, Las Vegas, 18 Mei

7. F1 Grand Prix, Lilly's, Manaco, 25 Mei

8. Primavera, Barcelona, 30 Mei

9. We Love Green, Paris, 2 Juni

10. Parklife, Manchester, 8 Juni

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

11. Sideway's Festival, Helsinki

12. La Prima Estate, Tuscany, 21 Juni

13. Glastonbury, UK, 29 Juni

14. Pohoda, Slovakia, 11 Juli

15. Ejekt Festival, Athens, 12 Juli

16. Marque, Singapura, 19 Juli

17. We The Fest, Jakarta, Indonesia, 20 Juli

18. Good Vibes, Malaysia, 21 Juli

19. Fuji Rock, Japan, 26 Juli

20. Korea, 27 Juli

INSTAGRAM

Pilihan Editor: The 1975 Absen, Sheila on 7 Jadi Kejutan di Malam Terakhir We The Fest 2023