Harry Styles Menang Album Terbaik Grammy Awards 2023, Kalahkan Beyonce dan Adele

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Harry Styles memenangkan penghargaan Album of the Year atau Album Terbaik Tahun Ini dalam ajang Grammy Awards 2023 di Los Angeles, Minggu, 5 Februari 2023 waktu setempat. Kemenangan tersebut diraih berkat album studio ketiganya, Harry's House yang dirilis pada Mei 2022.

Ia berterima kasih kepada sesama penerima nominasi termasuk Beyonce, Adele, Brandi Carlile, dan lainnya karena selalu menjadi sumber inspirasi untuk musiknya.

"Aku sangat, sangat terinspirasi oleh setiap artis dalam kategori yang sama denganku. Banyak waktu berlalu dalam hidupku, aku mendengarkan semua orang saat sendirian," kata Harry Styles saat menerima piala Grammy Awards 2023.

Harry Styles Gembira Sekaligus Terharu

X

Seperti yang disiarkan Billboard, Harry Styles tampak menangis karena tidak dapat menahan kegembiraannya ketika dia mendektai mikrofon untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Ia sempat mengucapkan kata umpatan dan kemudian tersenyum.

Pelantun lagu As It Was itu juga meluangkan waktu sejenak untuk menyadari kemenangannya yang cukup mengejutkan ini. "Aku merasa di malam seperti malam ini, tidak ada yang namanya 'musik terbaik'. Kurasa tidak ada di antara kita yang berada di studio membuat keputusan berdasarkan apa yang akan membuat kita mendapatkan salah satu dari ini," katanya.

Simak: Pecahkan Rekor, Beyonce Raih Piala Grammy Terbanyak Sepanjang Masa

Harry Styles menutup pidatonya dengan berlinang air mata sambil mengucapkan terima kasih kepada Recording Academy.

Sebelumnya, Harry Styles dinominasikan untuk 6 kategori termasuk Record and Song of the Year. Ia berhasil membawa pulang Best Pop Vocal di awal siaran Grammy Awards 2023.

Penampilan Harry Styles di Red Carpet Grammy Awards 2023

Harry Styles mencuri perhatian saat menghadiri red carpet atau karpet merah Grammy Awards 2023. Ia mengenakan baju terusan, jumpsuit, berpotongan dada rendah bermotif pelangi yang tertutupi kristal Swarovski dan tampil penuh percaya diri. Kerah rendah beraksen kotak memperlihatkan dengan jelas koleksi tato di dada Harry Styles.

Sementara untuk rambut, Harry Styles memilih tatanan agak berantakan namun tetap menampilkan wajahnya dengan penuh. Ia melengkapi penampilannya dengan kalung dan cincin warna emas yang dipadukan dengan sepatu warna putih.

Baca juga: Adele Menang Penampilan Solo Pop Terbaik di Grammy Awards 2023: Ini untuk Putra Saya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.