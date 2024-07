Harper Beckham Genap 13 Tahun, David dan Victoria Beckham Berbagi Kenangan Manis di Instagram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas David Beckham dan Victoria Beckham merayakan ulang tahun putri mereka, Harper Beckham, yang kini genap berusia 13 tahun. Dalam momen istimewa tersebut, mereka berbagi kenangan indah melalui unggahan di Instagram, menampilkan video throwback yang penuh nostalgia dan kasih sayang.

David Beckham, mantan bintang sepak bola dunia, tak mampu menahan rasa sayangnya pada sang putri. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @davidbeckham, pada Rabu, 10 Juli 2024 menayangkan proses pertumbuhan Harper dari bayi hingga remaja. Selain itu, David membagikan beberapa gambar nostalgia Harper dari masa kecilnya, mulai dari kelas tari hingga peragaan busana pertama Victoria, serta momen-momen berharga bersama keluarga di perkebunan mereka di Cotswold.

“Selamat ulang tahun ke-13 untuk putri kecilku yang cantik. Ayah sangat bangga padamu. Kamu telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang baik, murah hati, dan cantik dengan hati yang paling mengagumkan serta senyum yang paling menakjubkan yang sangat kita semua cintai,” tulis David dalam unggahannya, dikutip Rabu.

Harapan David Beckham kepada Harper Beckham

Unggahan David turut disertai dengan tagar #HarperSeven dan menyebut akun-akun keluarga lainnya, termasuk Victoria, serta ketiga putranya yaitu Brooklyn, Romeo, dan Cruz. “Jadilah dirimu sendiri yang cantik. Harper Seven adalah duniaku,” David melanjutkan. Diketahui, hanya Harper Seven yang tidak memiliki akun media sosial. Ini merupakan salah satu cara keluarga David Beckham melindungi putri kecil mereka.

Victoria Beckham, yang dikenal sebagai perancang busana sukses, juga tidak ketinggalan mengungkapkan rasa cintanya kepada Harper melalui Instagram pribadinya, @victoriabeckham. Dalam unggahannya, Victoria menyebut Harper sebagai ‘sahabatnya’ dan memuji sang putri sebagai ‘wanita muda yang cantik dan berbakat’.

Anggota Spice Girls ini membagikan serangkaian foto-foto Harper sejak bayi, beberapa di antaranya belum pernah dibagikan ke publik sebelumnya. Foto-foto tersebut menunjukkan perkembangan Harper dari waktu ke waktu.

Foto-foto Kenangan yang Diungkap Victoria Beckham

Mulai dari momen-momen pertama saat Harper belajar berjalan hingga pose-pose manis mereka berdua sebagai ibu dan anak. Video yang diiringi dengan lagu ‘Just The Way You Are’ karya Bruno Mars menambah sentuhan emosional dari kehangatan keluarga itu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ucapan Victoria di caption unggahannya tak kalah manis, "Selamat Ulang Tahun untuk sahabatku. Kamu manis dan baik hati dan senyummu menghangatkan hati kami setiap hari,” tulis Victoria.

Video tersebut juga menampilkan klip Harper yang bermain sepak bola dengan ayahnya, menghadiri peragaan busana bersama ibunya, dan momen-momen kebersamaan dengan ketiga kakaknya; Brooklyn, Romeo, dan Cruz. Tak hanya itu, ada juga cuplikan Harper yang memasak, menjadi model pakaian, menari, beternak lebah, dan menghadiri konser Harry Styles bersama ayahnya.

Momen perayaan ini tidak hanya memperlihatkan kebahagiaan Harper yang beranjak remaja, tetapi juga menunjukkan ikatan keluarga Beckham yang dikenal harmonis dan penuh cinta. David dan Victoria, yang menikah pada 4 Juli 1999, juga baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25 awal bulan ini. Kebahagiaan keluarga mereka tampak nyata dalam setiap momen yang dibagikan.

INSTAGRAM | PEOPLE

Pilihan Editor: David Beckham Ajak Harper Main Bola, Victoria Elus Dada