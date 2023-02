Pecahkan Rekor, Beyonce Raih Piala Grammy Terbanyak Sepanjang Masa

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Beyonce memecahkan rekor sebagai pemenang Grammy Awards terbanyak sepanjang masa. Dengan perolehan 4 kemenangan dalam Grammy Awards 2023 sejauh ini, Beyonce telah mengumpulkan total 32 piala Grammy sepanjang kariernya yang lebih dari dua dekade.

Beyonce melampaui rekor yang dibuat oleh mendiang konduktor Hungaria-Inggris, Georg Solti untuk kemenangan Grammy terbanyak sepanjang masa. Di urutan kedua ditempati oleh produser Quincy Jones, dengan 28 kemenangan.

Beyonce Berusaha Tidak Terlalu Emosional

Beyonce memenangkan Album Dance/Elektronik Terbaik untuk Renaissance. "Saya berusaha untuk tidak terlalu emosional dan saya mencoba untuk menerima malam ini," katanya, setelah memecahkan rekor. "Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindungi saya. Saya ingin berterima kasih kepada paman saya Johnny, yang tidak ada di sini, tetapi dia ada di sini dalam semangat." Penyanyi 41 tahun ini juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, suami, Jay-Z, dan ketiga anaknya.

Beyonce dan Jay-Z. Foto: Instagram/@beyonce.

Sebanyak 2 penghargaan lainnya diberikan selama upacara Premiere non-televisi yang digelar sebelum malam puncak, yaitu Rekaman Dance/Elektronik Terbaik (Break My Soul) dan Penampilan R&B Tradisional Terbaik (Plastic Off the Sofa), namun ia tidak hadir untuk menerima piala kemenangan tersebut.

Semua nominasi yang diperoleh Beyonce tahun ini kecuali untuk Be Alive berasal dari album hitnya Renaissance, termasuk single No. 1 LP, Break My Soul, di 3 kategori teratas semua genre; dan nominasi bidang R&B untuk Cuff It, Virgo's Groove, dan Plastic Off the Sofa.

Beyonce dan Jay-Z Unggul

Beyonce memimpin nominasi Grammy Awards 2023 dengan 9 nominasi. Hal tersebut menempatkannya dalam posisi seri untuk nominasi Grammy Awards sepanjang masa bersama suaminya, Jay-Z, masing-masing 88. Menjelang penghargaan tahun ini, Beyonce telah memenangkan 28 Grammy, membuatnya menjadi artis wanita paling banyak mendapatkan penghargaan dalam sejarah Grammy Awards.

Dikreditkan sebagai penulis lagu Renaissance, Jay-Z dinominasikan bersama Beyonce untuk Album Terbaik Tahun Ini dan Lagu Terbaik Tahun Ini. Karyanya pada God Did milik DJ Khaled juga masuk dalam kategori lagu terbaik tahun ini, lagu rap, dan penampilan rap. Jika Jay-Z memenangkan bahkan 1 Grammy Awards 2023, maka dia juga akan memecahkan rekor untuk kemenangan terbanyak sepanjang masa khususnya sebagai rapper.

VARIETY | THE NEW YORK TIMES

