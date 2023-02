Adele Menang Penampilan Solo Pop Terbaik di Grammy Awards 2023: Ini untuk Putra Saya

TEMPO.CO, Jakarta - Adele memenangkan penghargaan Best Pop Solo Performance atau Penampilan Solo Pop Terbaik di Grammy Awards 2023 lewat lagu Easy On Me. Adele unggul dari Bad Bunny, Doja Cat, Steve Lacy, Lizzo dan Harry Styles dalam kategori tersebut.

Dalam acara Grammy Awards ke-65, Minggu, 5 Februari 2023 di Los Angeles, Dwayne Johnson naik ke panggung dan membacakan pemenang nominasi tersebut. Setelah mengungkapkan bahwa Adele telah menang, Johnson mengundang, "Naik ke sini, sahabat baru". Sebelumnya, pembawa acara Trevor Noah memulai pertunjukan dengan menunjukkan bahwa Adele sangat ingin bertemu dengan mantan pegulat itu.

Begitu namanya disebutkan, Adele langsung bergegas naik ke atas panggung setelah memeluk pacarnya, Rich Paul dan sesama musisi Lizzo saat Styles dan tamu lainnya berdiri untuk memberi tepuk tangan kepada penyanyi Inggris itu.

Pidato Kemenangan Adele

Adele memulai pidato kemenangannya dengan pelukan dan ciuman di pipi dari Dwayne Johnson atau yang lebih akrab disapa The Rock. Ia kemudian melanjutkan dengan memuji penggemar dan keluarganya. Adele tampak terkejut dengan kemenangannya dan mengatakan dia tidak menyangka akan membawa pulang penghargaan. Dia mendedikasikan kemenangannya untuk putranya, Angelo.

"Aku benar-benar tidak sabar untuk datang malam ini," katanya, menangis dan sedikit terbata-bata selama momen emosional itu. "Saya hanya ingin mendedikasikan ini untuk putra saya, Angelo."

Lebih lanjut, dia menceritakan nasihat pacarnya, "jika kamu memenangkan sesuatu, jangan menangis." "Dan di sini saya menangis," kata Adele, lalu mengalihkan pidatonya kembali ke putranya yang berusia 10 tahun.

Adele Buat Lagu Easy On Me untuk Putranya

Lagu Easy On Me memang sangat bermakna bagi Adele. Bagaimana tidak, lagu tersebut berisi pesan untuk putranya tentang keputusan orang tuanya berpisah. "Saya menulis bait pertama ini di kamar mandi ketika saya memilih untuk mengubah hidup putra saya dan dia tidak lain hanyalah rendah hati dan ramah serta mencintai saya sepanjang waktu," katanya.

