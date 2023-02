Profil Ahok, Guru dan Mentor Christine Hakim di Dunia Seni Peran

TEMPO.CO , Jakarta - Penampilan Christine Hakim pada serial film The Last of Us seolah mengobati kerinduan penggemar melihat kemampuan aktingnya. Artis peran senior itu memang jempolan. Namun kemampuan akting Christine tidak bisa kita lihat jika wanita kelahiran Kuala Tungkal, Jambi ini menolak ajakan seseorang untuk bermain film ketika masih remaja.

Disambut Hangat, Serial The Last of Us Siap Lanjut ke Musim Kedua

Pengumuman The Last of Us musim kedua muncul hanya setelah dua episode musim pertama ditayangkan di HBO dan HBO Max.

