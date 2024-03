Profil Pemeran Utama Godzilla x Kong: The New Empire

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Godzilla x Kong: The New Empire tayang pada 27 Maret 2024. Film ini menampilkan pertarungan antara Godzilla dan Kong. Ini sekuel dari film Godzilla yang tayang 2014. Godzilla x Kong: The New Empire akan menggali lebih jauh sejarah para Titan ini dan asal-usul mereka dan misteri Pulau Tengkorak.

Siapa Saja Pemeran Godzilla x Kong: The New Empire?

Baca Juga: 5 Film Disney dengan Lagu Ikonik yang Cocok untuk Nostalgia

1. Rebecca Hall

Baca Juga: 8 Film Bioskop Indonesia Terbaru yang Tayang di Netflix pada 2024

Dalam film ini ia berperan sebagai ahli monster bernama Dr. Ilene Andrews. Dikutip dari The Movie Database, ia memiliki nama lengkap Rebecca Maria Hall aktris asal Inggris. Dia tampil pertama kali di layar kaca pada usia 10 tahun dalam adaptasi televisi 1992 berjudul The Camomile Lawn (1992).

Pada 2006 Hall mendapat peran pentingnya di film thriller The Prestige. Pada 2008, ia berperan sebagai Vicky dalam film drama komedi romantis karya Woody Allen, ia menerima nominasi Golden Globe untuk Aktris Terbaik.

Pada 2016, Hall dipuji oleh para kritikus atas perannya sebagai reporter berita Christine Chubbuck dalam drama biografi Christine (2016). Selain menjadi aktris ia juga memulai debut penyutradaraannya dengan film Passing (2021).

2. Brian Tyree Henry

Henry akan berperan sebagai ahli teori konspirasi bernama Bernie Hayes. Brian Tyree Henry, aktor berkebangsaan Amerika Serikat. Ia terkenal karena perannya sebagai Alfred dalam film Paper Boi (2022). Sebelum itu ia debut aktornya pada 2018 dengan membintangi film pencurian Steve McQueen berjudul Widows (2018).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mendapat peran Miles dalam serial drama komedi FX Atlanta (2016-2022). Ia menerima nominasi Primetime Emmy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik dalam Serial Komedi.

Henry menjadi pengisi suara di film animasi superhero Spider-Man: Into the Spider-Verse. Sejak itu, ia tampil dalam Joker (2019), Godzilla vs Kong (2021), The Woman in the Window (2021), dan Bullet Train (2022).

3. Kaylee Hottle

Dalam film ini Hottle akan memerankan pendamping manusia muda Kong, bernama Jia. Dikutip dari IMDb, Kaylee Hottle lahir di Georgia.

Kefasihannya dalam bahasa isyarat Amerika telah memberinya kesempatan untuk tampil dalam iklan. Seperti iklan layanan masyarakat aplikasi Glide yang disutradarai oleh Jules Dameron pada 2016 dan Mother's Day untuk Convo Relay pada 2017.

Dia juga muncul dalam 10 Deaf Children: One Powerful Message (2018) yang disutradarai oleh Sheena McFeely dan diproduksi oleh ASL Nook. Ia juga berhasil membintangi film Godzilla vs Kong (2021) dan Godzilla x Kong (2024) sebagai Jia.

MARVELA

Pilihan Editor: Trailer ke-2 Godzilla x Kong: The New Empire Trending, Lebih Seru dari Sebelumnya?