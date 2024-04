Profil Benedict Cumberbatch dan Olivia Colman yang akan Membintangi The Roses

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bintang asal Inggris, Benedict Cumberbatch dan Olivia Colman akan berakting dalam film remake The Roses. Dikutip dari Deadline, film The Roses konsep ulang dari film komedi gelap The War of the Roses tahun 1989 yang diperankan oleh Michael Douglas dan Kathleen Turner.

The Roses akan disutradarai oleh Jay Roach yang dikenal lewat film Bombshell dari Searchlight Pictures. Penulis naskahnya Tony McNamara, yang mendapat nominasi Oscar lewat karya Poor Things.

Cumberbatch dan Colman akan berperan sebagai suami istri, Theo dan Ivy. Mulanya sebagai pasangan sempurna sebelum akhirnya dipenuhi persaingan dan kebencian ketika karier Theo runtuh.

Profil Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch lahir pada 19 Juli 1976. Dikutip dari Britannica, Cumberbatch telah tampil dalam berbagai film, teater, dan televisi. Ia menempuh pendidikan di Brambletye School di West Sussex dan Harrow School. Setelah kembali ke Inggris, Cumberbatch melanjutkan pendidikannya bidang drama di Universitas Manchester dan memperoleh gelar master dalam bidang akting dari Akademi Musik dan Seni Drama London.

Karier awal Cumberbatch berperan dalam teater karya New Shakespeare Company di Regent Park London pada 2001 dan 2002. Beberapa tahun berikutnya ia terus mengisi teater London dan dinominasikan untuk beberapa penghargaan.

Popularitas Cumberbatch melejit ketika dia memerankan Sherlock Holmes dalam serial televisi BBCSherlock, berdasarkan kisah Sir Arthur Conan Doyle pada 2010.

Sejak saat itu, ia terus muncul dalam berbagai film populer seperti Penguins of Madagascar (2014), Doctor Strange (2016), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: No Way Home (2021), dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Profil Olivia Colman

Ekspresi Olivia Colman saat memenangkan Best Actress dalam film "The Favourite" pada acara Piala Oscar 2019 atau Academy Awards ke-91 di Hollywood, Los Angeles 2019. Olivia Colman, merupakan aktris Britania Raya yang dikenal sebagai aktris dalam serial televisi. REUTERS/Mike Blake

Sarah Caroline Olivia Colman aktris kelahiran 30 Januari 1974. Colman memulai karier lewat karya komedinya dalam film televisi. Ia berminat akting saat bersekolah di Gresham's School di Holt, Norfolk. Meski begitu, setelah lulus dari sekolah tersebut ia mengejar pilihan karier lain.

Colman juga bergabung dengan klub drama amatir Footlights, yang berafiliasi dengan Universitas Cambridge. Pengalaman itulah yang membawanya untuk mendaftar di Sekolah Teater Old Vic Bristol dan lulus pada 1999.

Debut akting televisi dimulai pada 2000 ketika Colman tampil di program sketsa komedi BBC Two Bruisher. Ia terus muncul dalam program komedi hingga beberapa tahun berikutnya.

Setelah tampil dalam tayangan komedi, Colman mulai mengambil peran dalam serial populer, termasuk Doctor Who, Skins, dan Rev. Colman memperlihatkan keterampilan dramatisnya dalam The Night Manager pada 2016.

Karier Colman di televisi berlanjut dengan perannya sebagai Elizabeth II pada musim ketiga (2019) dan keempat (2020) dari The Crown di Netflix. Ia memenangkan Emmy Award dan Golden Globe.

Dikutip dari IMDb, ia tercatat sebagai pemeran yang memenangkan penghargaan BAFTA TV dalam tiga kategori berbeda: Aktris, Aktris Komedi, dan Aktris Pendukung. Olivia memenangkan Oscar untuk nominasi akting pertamanya lewat film The Favorite (2018).

