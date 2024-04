Drakor yang Dibintangi Song Ha Yoon, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Song Ha Yoon belakangan disoroti, karena dituduh menjadi pelaku perundungan atau bullying di sekolah pada 20 tahun silam. Agensinya, King Kong by Starship segera membantah tuduhan tersebut dengan merilis pernyataan resmi pada Selasa, 2 April 2024.

"Agensi menyadari keseriusan masalah ini, dan untuk memastikan kebenarannya setelah menerima laporan awal, kami menghubungi informan," kata King Kong by Starship.

Song Ha Yoon aktris Korea Selatan yang lahir pada 2 Desember 1986. Ia memulai debutnya pada 2003, dalam drama KBS2 Sang Doo, Let's go to School, bersama Bi Rain dan Gong Hyo Jin. Dikutip dari My Drama List, dia paling dikenal karena peran utama Kim Byeol dalam film Baby & I bersama Jang Geun Suk.

Song Ha Yoon telah membintangi beberapa drama Korea atau drakor berbagai genre yang mengangkat popularitas dia. Apa saja?

1. Marry My Husband (2024)

Dalam drama Marry My Husband, Song Ha Yoon memerankan Jeong Su Min, selingkuhan suami dari sahabatnya yang bernama Kang Ji Won. Marry My Husband mengisahkan tentang kisah balas dendam Kang Ji Won yang sakit parah. Kang Ji Won yang sakit parah ini menyaksikan sahabatnya Jung Soo Min dan suaminya Park Min Hwan berselingkuh.

2. Oh! Young-Sim (2023)

Song Ha Yoon memerankan karakter Oh Young Sim, seorang lajang berusia 30-an yang bekerja sebagai PD variety show televisi selama 8 tahun. Oh! Young Shim bercerita tentang pertemuan kembali dua sahabat kecil di usia 30-an yang telah menjalani pahit manisnya kehidupan.

3. Please Don't Date Him ( 2020-2021)

Dikutip dari AsianWiki, drama Please Don't Date Him, Song Ha Yoon memerankan karakter utama wanita bernama Seo Ji Seung. Seo Ji Seung insinyur perangkat lunak yang cerdas dan independen. Dia bekerja di perusahaan teknologi yang mengembangkan peralatan rumah tangga kecerdasan buatan atau AI.

Secara kebetulan, dia mengembangkan kulkas AI Josangshin yang mampu membedakan pria jahat. Dengan kulkas AI, dia menyelamatkan wanita di sekitarnya, yang mengalami hubungan romantis yang sulit. Seo Ji Sung terlibat dengan petugas pemadam kebakaran Jung Kook Hee (Lee Jun-Young).

4. Devilish Joy (2018)

Song Ha Yoon memerankan karakter Joo Ki Beum, seorang asisten dokter yang ceria dan penuh semangat. Devilish Joy mengisahkan tentang kisah cinta antara seorang pria yang mengalami penyakit yang membuatnya kehilangan ingatannya setiap hari dan seorang wanita yang membantunya mengingat kembali masa lalunya.

5. Fight for My Way (2017)

Song Ha Yoon memerankan karakter Baek SeolHee, seorang karyawan kontrak yang memiliki impian untuk menjadi seorang announcer. Fight for My Way mengisahkan tentang kehidupan empat teman dekat yang bertekad untuk meraih sukses dalam karier mereka masing-masing, sambil menghadapi berbagai rintangan dan tantangan di sepanjang jalan.

