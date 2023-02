11 Serial dan Film Prime Video Tayang Februari 2023, Termasuk Island Part 2

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menghadirkan berbagai tayangan terbaru pada Februari 2023. Mulai dari film Amazon Original terbaru dari Indonesia Berbalas Kejam hingga drama Korea fantasi Island Part 2.

Daftar Serial dan Film Prime Video Terbaru

1. Argentina, 1985

Argentina, 1985 terinspirasi dari kisah nyata Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo, dan tim legal muda mereka yang terdiri dari pahlawan-pahlawan tak terduga dalam sebuah pertempuran layaknya David melawan Goliath. Di bawah ancaman yang terus-menerus, mereka berani menuntut kediktatoran militer Argentina paling kejam dan berpacu dengan waktu untuk membawa keadilan bagi para korban Junta Militer. Argentina, 1985 mendapatkan nominasi untuk kategori International Feature Film di ajang Academy Award ke-95.

2. Decoy

Semua bukti dalam sebuah kasus pembunuhan mengarah kepada seorang penipu terkenal sebagai tersangka. Satu-satunya kendala adalah ia telah meninggal sejak delapan tahun yang lalu. Seorang pengacara yang beralih profesi menjadi detektif bernama Gu Do Han (Jang Keun Suk) menyelidiki pembunuhan misterius dan hubungannya dengan No Sang Cheon (Heo Sung Tae), serta penipuan kelas kakapnya yang mengakibatkan puluhan ribu korban. Reporter Cheon Na-yeon (Lee Elijah) pun membantu Gu Do Han mengungkap kebenaran saat peristiwa mengejutkan terungkap.

3. Mendarat Darurat

Glen (Reza Rahadian) menikah dengan Maya (Marissa Anita). Suatu hari, Glen meminta izin Maya untuk keluar kota dengan naik pesawat. Namun sesungguhnya, Glen berencana untuk bertemu dengan Kania (Luna Maya) di sebuah hotel. Ketika di sana, mereka mendengar kabar bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi Glen mengalami kecelakaan tanpa ada korban yang selamat. Glen pun menghadapi keputusan yang sulit: memberi tahu Maya dan keluarganya bahwa ia masih hidup, namun kejujurannya akan mengancam pernikahannya.

4. Harlem Season 2

Karya penulis Tracy Oliver (Girls Trip), komedi favorit Harlem telah kembali dengan musim terbaru. Kita akan melihat kelanjutan kisah empat sahabat yang stylish dan ambisius ini di Harlem, New York City. Setelah menghancurkan karier dan kehidupan asmaranya, Camille (Meagan Good) harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya kembali; Tye (Jerrie Johnson) sedang mempertimbangkan masa depannya; Quinn (Grace Byers) mengikuti perjalanan pencarian jati diri; dan karier Angie (Shoniqua Shandai) berubah ke arah yang menjanjikan. Bersama-sama, mereka naik ke jenjang berikutnya dalam karier, hubungan, dan mimpi di kota besar. Musim baru dengan delapan episode ini akan tayang perdana tanggal 3 Februari, dengan dua episode baru setiap minggunya.

5. Our Blooming Youth

Setelah menjadi putra mahkota yang baru, Lee Hwan (Park Hyung Sik) menghadapi sebuah kutukan yang misterius. Min Jae Yi (Jeon So Nee) tiba-tiba menjadi tersangka ketika keluarganya dibunuh. Lee Hwan diam-diam tersika karena kutukannya, sementara Min Jae Yi berupaya untuk membersihkan namanya. Pasangan ini pun akhirnya bekerja sama untuk melindungi satu sama lain dan menemukan kebenaran di balik kutukan dan pembunuhan yang mereka hadapi. Dalam prosesnya, timbul rasa cinta yang spesial di antara mereka.

6. Somebody I Used to Know

Seorang produser TV yang gila bekerja bernama Ally (Alison Brie) menghadapi kemunduran profesional yang besar, sehingga membuatnya melarikan diri ke kenyamanan kampung halamannya. Dia menghabiskan malam yang berkesan mengenang masa lalu bersama cinta pertamanya Sean (Jay Ellis), dan mulai mempertanyakan segala sesuatu mengenai sosoknya yang sekarang. Situasi menjadi lebih membingungkan ketika Sean akan menikah dengan Cassidy (Kiersey Clemons), yang kepercayaan diri dan kreatifnya mengingatkan Ally pada sosoknya yang dulu.

Disutradarai oleh Dave Franco, dan ditulis oleh Dave Franco dan Alison Brie, Somebody I Used to Know adalah kisah cinta tidak biasa mengenai tiga orang yang tanpa diduga membantu satu sama lain untuk kembali menemukan diri mereka, darimana mereka berasal, dan kemana mereka akan pergi.

7. Berbalas Kejam

Disutradarai dan ditulis oleh Teddy Soeriaatmadja (Lovely Man), film ini mengikuti kisah Adam, seorang arsitek berbakat yang kini hidup dengan trauma selama dua tahun setelah keluarganya dibunuh di depan matanya. Perjalanan seorang pria yang hancur dengan misi balas dendam pun membawa Adam ke momen penentuan antara melepaskan untuk melangkah maju atau menemukan sisi kelam yang tidak pernah diketahuinya.

8. Carnival Row Season 2

Dalam sebuah dunia fantasi di mana manusia dan makhluk lainnya bersinggungan, musim kedua Carnival Row berlanjut dengan mantan inspektur Rycroft Philostrate atau Philo (Orlando Bloom) menyelidiki serangkaian pembunuhan mengerikan yang memicu ketegangan sosial. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) dan Black Raven merencanakan pembalasan atas penindasan tidak adil yang dilakukan oleh pemimpin ras manusia The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan), dan Sophie Longerbane (Caroline Ford). Sementara itu, Tourmaline (Karla Crome) mewarisi kekuatan supernatural yang mengancam nasibnya dan masa depan The Row.

Setelah melarikan diri dari Burgue dan saudara laki-lakinya yang pendendam Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Pedagang Tamzin) dan rekannya Agreus Astrayon (David Gyasi) menghadapi lingkungan baru yang radikal dan memutarbalikkan rencana mereka. Dengan manusia dan kaum fae yang terpecah dan kebebasan dipertaruhkan, setiap pahlawan akan menghadapi dilema yang mustahil dan ujian yang sangat menentukan dalam sebuah kesimpulan epik di Carnival Row musim ini.

9. Star Trek: Picard Season 3

STAR TREK: PICARD kembali menampilkan Patrick Stewart sebagai Jean-Luc Picard, peran yang telah ia mainkan selama tujuh serial di Star Trek: The Next Generation, dan mengikuti karakter yang ikonik ini ke babak baru dalam hidupnya. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan, dan Michelle Hurd juga hadir bersama Patrick Stewart di musim ketiga dan terakhir serial yang populer ini.

10. Island Part 2

Kisah fantasi yang memikat dan penuh laga ini akan berlanjut. Manusia setengah monster Van (Kim Nam Gil), pewaris Won Mi Ho (Lee Da Hee), dan pendeta Johan (Cha Eun Woo) menghadapi kekuatan jahat yang bertekad untuk mengambil alih dunia. Van harus mengatasi pertempuran antara sisi manusia dan monster dalam dirinya. Sementara itu, Mi Ho berjuang untuk menemukan kekuatan dalam dirinya yang menjadi kunci untuk mengalahkan kejahatan. Bergabunglah dengan ketiganya, seiring mereka berjuang menyelamatkan dunia dan menentang takdir.

11. The Consultant Season 1

Serial gelap ini membawa makna baru mengenai “bos dari neraka”. The Consultant adalah serial thriller-komedi penuh kejutan yang mengeksplorasi hubungan jahat antara atasan dan bawahan. Ketika seorang konsultan baru bernama Regus Patoff (Christoph Waltz) dipekerjakan untuk memperbaiki bisnis di perusahaan gaming berbasis aplikasi CompWare, para karyawan menemukan tuntutan dan tantangan baru yang mempertanyakan segalanya…termasuk nyawa mereka.

