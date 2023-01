Drama Korea Island Part 2 akan Tayang 24 Februari 2023 di Prime Video

Diproduksi oleh YLab Flex, Studio Dragon, dan Gilstory Ent, Island menghadirkan salah satu tim di depan dan balik layar yang terbaik, termasuk sutradara Bae Jong (Welcome to Dongmakgol, Fabricated City), penulis Oh Bo Hyin, dan para pemain ternama, termasuk Kim Nam Gi l, Lee Da Hee, Cha Eun Woo, dan Sung Joon.

Profil 7 Pemain Baru The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2

Profil 7 Pemain Baru The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2

Sebanyak 7 aktor tambahan akan bergabung dalam The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 2 yang kini dalam tahap produksi di Inggris.

Baca Selengkapnya