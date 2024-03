Bukan LK21, Ini 13 Situs Nonton Online yang Aman untuk Menemani Sahur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang termasuk menunggu sahur adalah dengan menonton film. Saat ini, selain pergi ke bioskop, menonton film juga bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan ponsel, desktop, maupun smart TV. Namun, pastikan untuk menonton film di situs nonton online yang aman agar terhindar dari bahaya virus dan malware yang bisa menyerang device.

Ada banyak situs untuk menonton film baik secara legal maupun ilegal, contohnya seperti LK21. Tetapi, situs ini dilarang karena tidak memiliki lisensi kepemilikan konten. Selain itu, bahkan situs LK21 juga telah ditutup oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Terdapat sejumlah situs nonton online yang resmi dan aman untuk digunakan. Situs-situs ini juga menyediakan berbagai fitur yang bisa dipakai pengguna untuk menambah pengalaman menonton yang menyenangkan.

Lantas, apa saja platform streaming yang bisa dipakai untuk menonton film? Bukan LK21, ini situs nonton online yang aman dan nyaman digunakan.

1. Netflix

Salah satu situs nonton online yang aman adalah Netflix. Aplikasi buatan Amerika Serikat ini mempunyai banyak koleksi film dan serial drama, dari lokal hingga internasional. Selain itu, tayangannya juga berasal dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, China, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, hingga India. Netflix dapat diakses melalui ponsel, komputer, hinggan TV dengan paket berbayar mulai Rp 54 ribu per bulan.

2. Viu

Platform streaming Viu menyediakan berbagai jenis tontonan, mulai dari film dan drama original Viu dan anime. Menyajikan tontonan drama dan film buatan Korea Selatan, China, Indonesia, hingga India, dan lain sebagainya. Bagi penggemar series Asia, maka Viu adalah pilihan situs yang tepat. Selain itu, Viu juga dapat diakses secara gratis namun memiliki keterbatasan jumlah film dan fiturnya. Untuk menikmati layanannya secara lengkap, Anda perlu berlangganan menjadi akun premium mulai dari Rp 33 ribu per bulan.

3. Prime Video

Ini adalah layanan streaming yang tersedia melalui langganan Amazon Prime. Menawarkan film dengan banyak genre, Amazon Prime Video juga memiliki sejumlah serial original seperti The Man in the High Castle dan The Marvelous Mrs. Maisel. Kini, platform streaming ini juga telah memiliki berbagai drama Korea, seperti Anna, Tale of the Nine Tailed, Dinner Mate, Island, dan Love in Contract. Anda dapat menikmati tontonan Amazon Prime Video yang eksklusif dengan membayar seharga Rp 59.000 per bulan.

4. WeTV

WeTV adalah layanan streaming on demand yang menyediakan berbagai jenis tontonan, seperti film dan series dari berbagai negara. Serial drama dari Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan menjadi salah satu yang populer di aplikasi ini. Selain itu, We TV juga memiliki berbagai pilihan anime dan variety show yang dapat dinikmati untuk mengisi waktu luang.

5. Vidio

Seperti situs nonton online lainnya, Vidio juga menyediakan banyak pilihan tontonan yang beragam, mulai dari film dalam negeri hingga film luar negeri. Anda juga dapat menonton siaran TV nasional seperti pertandingan bola, sinetron, ftv, dan TV shows melalui Vidio. Bahkan, Anda dapat menonton tayangan ulang acara yang telah ditayangkan sebelumnya. Fitur ini bisa dinikmati melalui akun premium yang dihargai mulai dari Rp 19.000 - Rp 199.000.

6. iQIYI

iQIYI memiliki berbagai jenis tontonan, mulai dari variety shows, drama Korea, drama Cina, anime, dan series asia lainnya. Situs streaming ini juga dapat diakses secara gratis namun dengan fitur yang terbatas. Jadi, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menonton film di iQIYI. Untuk mendapatkan akses lengkapnya, Anda bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 39 ribu per bulan.

7. HBO GO

Bukan LK21, situs nonton online yang aman selanjutnya adalah HBO GO. Melalui aplikasi ini, Anda dapat menikmati tayangan dari HBO Original, HBO Asia Original, Hollywood, hingga film-film populer lainnya. Adapun harga berlangganannya mulai dari Rp 60 ribu per bulan dengan akses gratis selama 7 hari bagi pengguna baru.

8. Viki

Viki memiliki berbagai koleksi film dan drama Korea yang dapat diakses secara legal, mulai dari yang gratis hingga berlangganan. Fitur yang disediakan pun bermacam-macam, seperti subtitle bahasa Indonesia, pengaturan kualitas video, dan lain sebagainya. Selain itu, Viki juga memiliki banyak drama Thailand untuk Anda yang menyukai tontonan khas Asia.

9. Bioskop Online

Aplikasi streaming online yang satu ini memberikan layanan menonton film untuk masyarakat tanpa harus pergi ke bioskop. Kamu bisa mengakses platform ini dengan mengunjungi situs resmi Bioskop Online melalui tautan bioskoponline.com dengan sistem pembayaran seperti bioskop pada umumnya. Koleksi film di situs ini juga cukup beragam, mulai dari film-film jadul hingga film bioskop terbaru.

10. Disney+ Hotstar

Situs streaming online ini menyediakan banyak film dan serial dari rumah produksi ternama, seperti Disney, Marvel, hingga Pixar. Tak hanya itu, film dan series dari berbagai negara pun ada dalam aplikasi ini, termasuk film dan series lokal Indonesia. Untuk berlangganan Disney+ Hotstar, Anda cukup merogoh kocek dari Rp 65 ribu per bulan hingga Rp 450 ribu per tahun.

11. Genflix

Genflix adalah situs film yang diciptakan oleh anak bangsa. Di situs ini, Anda dapat menonton film Indonesia, Hollywood, acara show, dan drama korea. Situs buatan anak bangsa memiliki kualitas video yang HD dengan subtitle yang tidak kalah lengkap dengan situs lainnya.

12. MolaTV

Para pecinta bola pasti sudah tidak asing lagi dengan Mola TV. Selain siaran bola, Anda juga dapat menonton film, series, tontonan anak-anak, dan menonton siaran tinju di Mola TV. Anda bisa mendaftarkan akun Mola TV menjadi akun premium dengan berlangganan per bulan maupun per tahun.

13. iFlix

Bukan LK21, situs nonton online yang aman selanjutnya adalah iFlix. Layanan streaming on demand yang berpusat di Malaysia ini memiliki banyak jenis tontonan. Mulai dari film-film box office, film Indonesia, aneka series, drama Korea, hingga tayangan khusus anak-anak. Bagi pengguna baru, iFlix bahkan memberikan akses gratis untuk beberapa kontennya.

