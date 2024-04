7 Tayangan Baru di Prime Video, Di Ambang Kematian hingga Gampang Cuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama bulan April, Prime Video menghadirkan berbagai tayangan seru yang bisa dinikmati. Film-film beragam genre ini pun bisa menjadi tayangan yang siap menemani libur Lebaran 2024.

Mulai dari uji nyali dengan cerita horor viral Di Ambang Kematian, mengikuti kisah komedi MUKIDI, hingga tenggelam dalam dunia Fallout yang diadaptasi dari salah satu seri video game terbaik sepanjang masa. Berikut ini sinopsi singkat tayangan-tayangan baru di Prime Video, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo.

1. Di Ambang Kematian

Film ini berdasarkan thread viral dari @jeropoint. Ceritanta tentang Nadia, diperankan Taskya Namya, yang hidup di ambang kematian. Nadia menyadari bahwa dia akan menjadi korban ritual kelam ayahnya yang telah merenggut nyawa ibunya di tahun 2022. Satu dekade kemudian, kakak laki-lakinya, Yoga, mengalami akhir tragis yang serupa. Kini, sebagai satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, Nadia dihantui pertanyaan: apakah ia akan mengalami nasib yang sama seperti ibu dan kakaknya? Saksikan Di Ambang Kematian pada 4 April 2024.

2. MUKIDI

Mukidi dipekerjakan sebagai Analisis Kredit. Selalu berniat baik untuk membantu orang lain, dia menyetujui setiap permohonan kredit yang diajukan.Tapi semua keputusannya segera berubah menjadi bencana yang mengakibatkan kebangkrutan besar-besaran.

Apakah Mukidi bisa melewati tantangan yang dialam? Tunggu tanggal 11 April. Film ini dibintangi oleh Gading Marten, Della Dartyan, Joshua Suherman dan Arief Didu?

3. Musica

Karya penulis, sutradara, sekaligus pemeran Rudy Mancuso, Música adalah kisah cinta coming-of-age yang mengikuti seorang pria dengan kondisi sinestesia yang ingin menjadi kreator. Dia pun harus menerima masa depan yang tidak pasti, sambil menghadapi tekanan percintaan, keluarga, dan budaya Brasilnya di Newark, New Jersey. Film ini tayang 4 April 2024.

4. How To Date Billy Walsh

Dua orang remaja, Amelia, diperankan Charithra Chandran dan Archie, diperankan Sebastian Croft, telah berteman baik sejak kecil. Archie selalu ada untuk mendukung Amelia dan menertawakan leluconnya, sembari memendam rasa cintanya kepada Amelia yang sudah timbul sejak lama.

Tepat ketika Archie berhasil mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya, Amelia justru jatuh cinta kepada Billy Walsh (Tanner Buchanan), seorang murid pindahan baru asal Amerika. Archie yang patah hati berusaha keras untuk menjauhkan Amelia dari Billy, tetapi akhirnya malah membuat keduanya semakin dekat dan berisiko kehilangan sang sahabat dalam prosesnya. How To Date Billy Walsh tayang 5 April 2024

5. Gampang Cuan

Film yang akan tayang 25 April ini, tentang tiga orang bersaudara mewarisi hutang ayah mereka sebesar 300 juta rupiah yang harus dilunasi dalam waktu tiga bulan, atau rumah keluarga mereka di desa akan disita. Mereka pun pergi ke Jakarta untuk mencari uang, sembari berbohong kepada ibu mereka yang tinggal di rumah tersebut. Berbagai upaya dilakukan mereka untuk mengumpulkan uang. Mulai dari metode-metode yang hampir ilegal hingga mendalami dunia perdagangan saham, sebuah bidang yang tidak pernah mereka pahami.

6. Fallout

Fallout yang akan tayang pada 11 April 2024, berdasarkan salah satu seri video game terbaik sepanjang masa. Film ini tentang kisah pertentangan antara mereka yang punya segalanya dan mereka yang tidak punya apa-apa di dunia yang hampir tidak ada lagi yang bisa dimiliki.

Serial Fallout akan tayang di Prime Video pada 11 April 2024

Dua ratus tahun setelah akhir zaman, para penghuni bunker terpaksa kembali ke dunia mengerikan yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Tentu saja mereka terkejut ketika menemukan alam semesta yang sangat kompleks, sangat aneh, dan penuh kekerasan telah menanti mereka.

7. THEM: The Scare

THEM sekali lagi akan berlatar di Los Angeles County tahun 1991. Kisah yang baru berpusat pada seorang Detektif Pembunuhan LAPD bernama Dawn Reeve, diperankan Deborah Ayorinde. Dia ditugaskan untuk menangani kasus baru, sebuah pembunuhan mengerikan terhadap seorang ibu rumah asuh. Apakah detektif Dawn berhasil menyaksikan kassusnya? Saksikan THEM: The Scare mulai 25 April 2024.

