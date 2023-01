Mengenal Jung Chan Woo Anggota Termuda iKon

Pada 15 September 2015, iKon memulai debutnya My Type dalam album Welcome Back. Album ini sukses secara komersial lantaran telah terjual lebih dari 260.000 salinan di Asia.

Pada 2014, ia trainee YGE dari WIN: Who Is Next's Team B dan kembali dalam reality survival Mnet, Mix & Match. Acara itu debut semua anggota Tim B bersama Chan Woo sebagai formasi tujuh anggota boy grup dengan nama iKon yang masih bersama dengan B.I.

Mengutip Kpop Starz, pada 2006 Chan Woo tampil dalam video musik TVXQ's, Balloons sebagai Max Changmin. Dua tahun kemudian, ia berkesempatan tampil dalam film Lost and Found. Tak hanya itu saja, ia juga pernah tampil dalam beberapa serial drama, seperti The Great King Sejong (2008), Boys Over Flowers (2009), dan The Heirs (2013).

Album Stamp On It dari GOT the Beat Puncaki Tangga Lagu iTunes di 18 Negara

Stamp On It GOT the Beat memulai debutnya langsung di peringkat 1 chart album iTunes di total 18 negara, termasuk Indonesia.

