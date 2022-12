iKON Resmi Keluar dari YG Entertainment, Agensi Berikan Konfirmasi

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband iKON resmi keluar dari YG Entertainment. Kabar mengejutkan ini telah dikonfirmasi langsung oleh pihak agensi. Keenam member mengakhiri kontrak dari label tersebut setelah 7 tahun berkiprah di industri K-Pop.



iKON Resmi Tinggalkan Agensi

Pada 30 Desember, YG Entertainment buka suara perihal hengkangnya boyband iKON. Dalam pernyataan resminya, tertulis Bobby cs memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak eksklusif mereka. Keenam anggota iKON akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup, namun tidak terikat lagi dengan agensi Big 3 tersebut.

Berikut isi pengumuman resmi YG Entertainment:

Halo, ini YG Entertainment.

Kami mengumumkan bahwa setelah diskusi panjang dengan anggota iKON (Jay, Bobby, Song, Ju-ne, DK, dan Chan), kami sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif untuk menghormati keputusan masing-masing.

Meskipun kontrak telah usai, keenam anggota iKON tentu saja akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup "iKON" di masa mendatang. Mereka juga akan terus berkomunikasi dengan iKONIC (penggemar iKON) melalui akun media sosial resmi mereka, termasuk komunitas resmi Weverse, seperti biasanya.

Kami dengan tulus berterima kasih kepada iKON, yang telah menjadi bagian dari kami. Kami menantikan kegiatan mereka di berbagai bidang dan akan terus mendukung mereka mereka di masa depan.

Selain itu, kami juga berterima kasih kepada para iKONIC yang telah bersama kami dalam menemani perjalanan iKON. Terus berikan semangat dan dorongan kepada anggota dalam bersiap untuk awal yang baru.

Terima kasih.



Perjalanan Karir iKON

Boygroup iKON masuk ke industri hiburan Korea Selatan melalui program survival show WIN: WHO IS NEXT. Mereka kemudian tampil di acara Mix & Match untuk final line up. iKON memulai debut resminya pada September 2015 dengan single pra-rilis My Type.

Pada mulanya iKON beranggotakan tujuh member yakni, Kim Hanbin alias B.I sebagai leader, diikuti oleh Kim Jiwon a.k.a Bobby, Kim Jinhwan, Song Yunhyeong, Ko Junhoe, Kim Donghyuk, dan Jung Chanwoo. Pada tahun 2019, B.I sempat tersangkut skandal narkoba hingga memutuskan untuk hengkang dari agensi. Mantan leader iKON itu mengakui dirinya pernah mencoba memesan narkoba, namun kemudian urung membelinya karena takut untuk melakukannya. Kabar miring tersebut pun akhirnya terbantahkan.

Kesuksesan iKON telah mendunia. Mereka kerap kali mengadakan world tour, dan Indonesia jadi salah satu negara tujuannya. Beberapa lagu hits iKON diantaranya Rhythm Ta, Killing Me, dan Love Scenario. Fakta menarik, B.I dan Bobby banyak berkontribusi dalam pembuatan single album di tiap comebacknya.

Belum diketahui rencana karir iKON kedepannya, namun banyak penggemar berspekulasi bahwa mereka kemungkinan akan bergabung ke agensi yang sama dengan sang mantan leader. Lalu, bisa juga keenam member mendirikan label sendiri untuk promosi grup.

Sebelum iKON, YG Entertainment telah kehilangan beberapa artis terkenalnya seperti TOP BIG BANG, se7en, Gummy, Psy, Tablo, Epik High, Leehi, 2NE1. Kemudian yang terbaru ada Taeyang dan Daesung BIG BANG, serta Mashiho dan Bang Ye Dam TREASURE. Terakhir, Blackpink mengumumkan keluar dari YG Entertainment untuk bergabung dengan The Black Label. Tapi, The Black Label masih satu manajemen dengan YG Entertainment.

LALA DITA PANGESTU

Baca: BLACKPINK Dikabarkan Gabung Agensi The Black Label, Apa Hubungan dengan YG Entertainment?