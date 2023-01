6 Idola K-Pop Ini Pernah Bernaung di YG Entertainment, PSY hingga iKon

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak selebritas top Korea Selatan yang bernaung dengan YG Entertainment. Agensi YG Entertainment berdiri pada 1996 oleh Yang Hyun Suk, dikutip dari Korea Times. Perusahaan itu beroperasi sebagai label rekaman, agensi bakat, perusahaan produksi musik, manajemen acara dan perusahaan produksi konser, dan penerbit.

YG Entertainment ini masuk dalam tiga besar agensi di Korea Selatan yang mampu melahirkan dan mengembangkan idola K-pop baru dengan membidik pasar global.

YG Entertainment

Deretan selebritas yang hengkang dari YG Entertainment

1. Se7en

Mengutip Korea Herald, Se7en nama panggung penyanyi Choi Dong-wook. Ia memulai debutnya dengan YG Entertainment saat berusia 15 tahun melalui album Just Listen yang dirilis pada 8 Maret 2003. Se7en juga pernah menerima penghargaan, salah satunya Best History of Songs dalam Asia Artist Award pada 2018, seperti dilansir MoneyS

Pada Desember 2014, Se7en diberhentikan dari wajib militer karena melanggar jam malam dan mengunjungi panti pijat yang terkenal prostitusi. Kontraknya dengan YG Entertainment saat berakhir tidak diperpanjang lagi.

2. Wheesung

Pada 2000, Wheesung masuk ke bekas perusahaan saudara YG Entertainment, M Boat. Ia menjalani beberapa tahun pelatihan vokal di bawah label itu dan merilis album solo pertama Like A Movie pada 2002, seperti dilansir Naver. Satu tahun kemudian, ia dinobatkan menjadi artis terlaris.

Pada Maret 2006, pemilik nama asli Choi Whee-sung meninggalkan YG Entertainment setelah kontraknya habis dan pindah ke Orange Shock Agency. Ia pindah ke Pop Up Entertainment pada 2009 dan YMC Entertainment pada 2011. Pada 2017, ia meninggalkan YMC Entertainment dan mendirikan label independen, Realslow Company.

3. Hyukoh

Hyukoh grup musik yang dibentuk pada Mei 2014. Para anggotanya penyanyi dan gitaris Oh Hyuk, pemain gitar bass Im Dong-geon, gitaris Lim Hyun-jae, dan drummer Lee In-woo. Mereka mendapatk popularitas setelah merilis EP 20 dan berpartisipasi dalam festival lagu Infinite Challenge.

Pada 2015, menandatangani kontrak dengan label independen baru YG Highgrnd dengan pemimpin Epik High’s Tablo. Pada 2017, Tablo mengundurkan diri sebagai CEO Highgrnd, artis di label itu mengungkapkan mereka telah menandatangani kontrak dengan label lain. Sejak itu, Hyukoh menandatangani kontrak dengan DRDRamc, dilansir Koreaboo.

4. Park Bom

Sebelum debut, Park Bom tampil dalam album Big Bang dan Lexy yang akhirnya debut sebagai vokalis utama 2NE1 pada 2009. Pada 2014, Bom hiatus dari industri hiburan akibat skandal narkoba. Namun, YG Entertainment mengumumkan pembubaran grup pada November 2016. Pada Juli 2018, diberitakan ia telah menandatangani kontrak eksklusif dengan label baru, D-Nation Entertainment.

5. PSY

PSY memulai debut pada 2001. Istrinya mendorong PSY untuk bergabung dengan YG Entertainment, karena ia eman lama Yang Hyun Suk. Pada 2018, PSY meninggalkan YG Entertainment setelah delapan tahun di sana.



6. iKON

Pada 30 Desember 2022, YG Entertainment merilis pernyataan yang mengumumkan kepergian keenam anggota iKON. Keduanya sepakat untuk mengakhiri masa kontrak, dilansir Soompi.

iKON pertama kali memulai debutnya sebagai grup beranggotakan tujuh orang di bawah YG Entertainment pada 2015. Pada 2019, pemimpin grup kala itu, B.I meninggalkan iKON dan agensi.

