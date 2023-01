5 Sumber Kekayaan Selebriti Kylie Jenner

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner kondang namanya sebagai pebisnis dan model Amerika Serikat. Mengutip Biography, Kylie Kristen Jenner lahir pada 10 Agustus 1997 di Los Angeles, Amerika Serikat. Putri bungsu dari pasangan Bruce Jenner dan Kris Jenner. Ia adik dari selebriti Kendall Jenner dan Clara Jenner. Ayahnya

Menurut laporan GOBankingRates, Kylie Jenner dinobatkan sebagai selebriti terkaya dunia di bawah usia 30 tahun. Total kekayaannya mencapai 700 juta dolar pada awal 2022. Hartanya dari banyak sumber.

Sumber kekayaan Kylie Jenner

1. Kylie Cosmetics

Mengutip situs web Kylie Cosmetics, perusahaan bisnis kosmetik yang dirintis Kylie sejak tahun 2014 silam. Produk Kylie Lip Kit menjadi yang paling laris di Amerika Serikat. Kekayaan bersih yang diterima Kylie dari bisnis kosmetiknya ini ditaksir mencapai 1 miliar dolar pada 2021, menurut laporan Statista.

2. Keeping Up with The Kardashians

Keeping Up with The Kardashians, acara televisi di Amerika Serikat yang khusus mengulas kehidupan keluarga Kylie. Dalam setiap episode, biasanya melibatkan saudara-saudaranya misalnya Kim Kardashians dan Kendal Jenner. Merujuk Stylecaster, Kyle Jenner mendapat gaji sekitar 5 juta sampai 7,5 juta dolar persesi acara televisi tersebut.

3. Skims

Kylie Jenner ikut dalam banyak iklan produk perusahaan Skims yang dikembangkan oleh Kim Kardashian. Produk Skims yang dijual, yaitu berbagai jenis pakaian dalam, shapewear, dan loungewear. Tidak hanya Kylie saja, saudara-saudara Kim Kardashian juga kerap menjadi bintang iklan Skims.

4. Beats x Balmain

Beats x Balmain, produsen alat elektronik pengeras suara Apple pada 2017 menjalin kerja sama dengan Kylie. Saat peluncuran kolaborasi Beats x Balmain, dia tampak menjadi bintang model dari sejumlah produk yang dijual. Kylie Jenner juga kerap terlihat mengenakan produk Balmain di beberapa acara.

5. Kolaborasi Puma

Merek pakaian olahraga ternama di dunia, Puma, tidak ketinggalan menjalin kerja sama dengan Kylie Jenner. Pada 2016 dia menjadi brand ambassador dari salah satu produk sepatu edisi spesial. Meski sekarang sudah putus kontrak, namun pendapatan Kylie dari hasil kolaborasinya dengan Puma cukup mendongkrak kekayaannya.

