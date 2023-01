5 Selebriti Pemilik Bisnis Kosmetik, Siapa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah popularitasnya di industri hiburan, sejumlah selebriti diketahui memiliki perusahaan bisnis kosmetik. Bisnis kosmetik itu pun menjadi sumber kekayaan.

Siapa saja selebriti yang memiliki bisnis kosmetik?

1. Kylie Jenner - Kylie Cosmetics

Kylie Cosmetics milik Kylie Jenner merilis lip tint hijau yang berubah warna jadi pink (Instagram/@kyliecosmetics)

Mengutip Vogue, Kylie Jenner dikenal sebagai selebriti papan atas Amerika Serikat lewat program reality show, Life of Kylie pada 2017. Pasangan Travis Scott itu juga berbisnis kosmetik, Kylie Cosmetics sejak 2014. Bisnisnya itu mencakup produk Kylie Lip Kit yang sangat terkenal.

2. Rihanna - Fenty Beauty

Rihanna. Foto: Instagram/@badgalriri

Rihanna diketahui punya perusahaan Fenty Beauty yang mampu menambah kekayaannya. Rihanna juga memiliki Fenty Skin dan Savage X Fenty. Melalui bisnis kosmetik Fenty Beauty saja, dia dilaporkan meraup keuntungan 550 juta dolar pertahun, menurut laporan Forbes.

3. Jessica Alba - The Honest Company

Jessica Alba, aktris asal Amerika Serikat kelahiran 28 April 1981. Foto: Instagram/@jessicaalba

Pada 2011, aktris Amerika Serikat, Jessica Alba meluncurkan The Honest Company. Ini merupakan merek bisnis yang menyediakan beragam produk kosmetik. Mengutip Antara, The Honest Company dirintis sejak 2011.

4. Halsey - About Face

Hasley menunjukkan penampilannya seperti Marylin Monroe. Instagram.com/@halsey

Halsey meluncurkan produk kosmetik pertama pada Januari 2021 bernama About Face. Merujuk Instagram About Face, Halsey mengeklaim, produk kosmetiknya itu sudah dikerjakan sejak dua tahun, 100 persen vegan dan cruelty-free.

5. Selena Gomez - Rare Beauty

Selena Gomez/Foto: Instagram/Selena Gomez

Rare Beauty merupakan merek produk kosmetik milik Selena Gomez. Diluncurkan sejak 2020, Gomez menyatakan bisnisnya itu lebih dari sekadar merek kosmetik selebriti. Pada momen perayaan satu tahun Rare Beauty pada September 2021, pelantun lagu Lose You to Love Me meluncurkan Rare Impact Fund untuk mengumpulkan dana layanan kesehatan mental.

