Bagaimana Cara Mengucapkan Nama Timothe Chalamet yang Benar?

TEMPO.CO, Jakarta - Timothée Chalamet menjelaskan bagaimana cara mengucapkan namanya. Meski tidak benar pun, dia tidak masalah jika orang-orang memanggilnya dengan nama lain.

Timothée Chalamet memulai kariernya sebagai aktor sejak remaja. Dia pernah membintangi serial Homeland pada tahun 2012. Namanya semakin populer setelah membintangi film Call Me by Your Name pada 2017. Beberapa film yang dibintanginya antara lain Lady Bird, Little Women, Dune dan Dune: Part 2, serta Wonka.

Cara pengucapan Timothée Chalamet

Selama ini mungkin banyak yang bingung dengan cara pengucapan namanya, termasuk pembawa acara Jimmy Kimmel. "Sejujurnya, ini Tim-o-tay," katanya saat tampil di Jimmy Kimmel Live, 1 Februari 2024. Dia mempromosikan film barunya Dune: Part Two bersama Zendaya, Austin Butler dan Florence Pugh.

Meski begitu dia mempersilakan orang-orang memanggilnya dengan nama yang lain. “Tetapi saya tidak akan mewajibkan Anda mengatakannya seperti itu. Saya bisa dipanggil Timothy atau Timmy atau Doug atau Alan. Orang tuaku mengutukku dengan hal itu... Jadi, terserah saja," sarannya.

Namun Jimmy Kimmel lebih senang menggunakan inisial aktor berusia 28 tahun itu, yaitu THC. Kekasih Kylie Jenner itu, memiliki nama tengah Hal. Jadi nama aslinya adalah Timothée Hal Chalamet.

Menyadari nama inisialnya sama dengan nama obat-obatan terlarang, dia langsung memberikan pernyataan tegas. "Saya tidak menggunakan narkoba," katanya sambil tertawa.

Cara pengucapan nama-nama selebriti lain

Selain Timothée Chalamet, mungkin ada beberapa nama selebriti lainnya yang sulit atau bingung dengan dengan cara pengucapannya. Misalnya, Travis Kelce, diucapkan Travis Kels. Lalu Ariana Grande, diucapkan Gran-Dee.

Aktor Jake Gyllenhaal juga menyadari orang akan kesulitan mengucapkan namanya dengan benar. Pelafalanya adalah Yee-Len-Hey-Lo. “Hanya di dua tempat yang mengucapkannya dengan benar…adalah di Swedia dan di Ikea,” katanya.

Taylor Lautner seperti Timothée Chalamet, dia tidak mengoreksi orang yang salah mengucapkan namanya. Pengucapan namanya yang benar adalah Lout-ner. “Saya tidak akan memberi tahu orang-orang bahwa mereka salah mengucapkan nama saya," katanya.

