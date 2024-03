Heboh Dikira Mau Nikah Lagi, Marshanda Ternyata Kampanye Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Marshanda membagikan unggahan ia mengenakan gaun biru, lengkap dengan buket cantik pada awal Maret 2024. Ada 5 foto yang diunggahnya dalam 1 postingan. Beberapa bahkan terlihat ada siluet pria mengenakan jas hitam. Selain gaun biru, di foto terakhir Marshanda pun menggunggah foto yang seperti undangan pernikahan dengan inisial M & C.

Dalam undangan digital itu terlihat pernikahan 'pengantin' berinisial M & C ini dilaksanakan pada Minggu 3 Maret 2024 dan disiarkan secara eksklusif di media sosial. "No words but (Love)," tulis Marshanda yang menambahkan tanda hati warna biru dalam unggahannya.

Warganet pun bertanya tanya, apakah ini tanda bahwa Marshanda akan melangsungkan pernikahan? Siapa yang berhasil meminang Marshanda.

Dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 5 Maret 2024, ternyata Marshanda bukan menandatangani surat nikah, namun ia menandatangan surat kontrak kerja sama dengan brand kecantikan Cleora Beauty. Tidak hanya itu, brand kecantikan ini pun meminta Marshanda menjadi Brand Ambassador produknya.

"Perusahaan juga baru saja meminang Marshanda sebagai Brand Ambassador Cleora Beauty dengan cara yang tidak biasa. Dikemas melalui sebuah upacara “pernikahan”, Marshanda menandatangani kontrak kerja sama satu tahun dengan Cleora," kata CEO dan Founder Cleora Beauty, Mohammad Rocky Pramana dalam keterangan tertulisnya 5 Maret 2024.

Rocky mengatakan kampanye bertajuk The Wedding Campaign Cleora Beauty X Marshanda ini menjadi salah satu upayanya untuk memenangkan perhatian masyarakat. "Para brand perlu memenangkan perang attention. Pasalnya, brand yang bisa mendapatkan perhatian publik akan memenangkan perhatian publik," tulisnya.

Rocky pun berharap agar kampanye kreatif seperti ini bisa dicontoh berbagai brand lokal untuk menciptakan berbagak kampanye kreatif bagi produk mereka. “Kami berharap, campaign ini dapat mendorong brand-brand lokal menciptakan kampanye kreatif agar dapat berjaya di tanah sendiri,” kata Rocky.

