Mengenal Kylie Jenner, Model yang juga Pebisnis Kosmetik Kondang Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan Kylie Jenner disoroti karena mengumumkan anak laki-laki kedua. Kylie Jenner kondang namanya sebagai pebisnis dan model Amerika Serikat.

Mengutip Biography, Kylie Kristen Jenner lahir pada 10 Agustus 1997 di Los Angeles, Amerika Serikat. Putri bungsu dari pasangan Bruce Jenner dan Kris Jenner. Ia adik dari selebriti Kendall Jenner dan Clara Jenner. Ayahnya, Bruce Jenner mantan atlet pemenang medali emas Olimpiade. Pada 2015 Bruce mengumumkan ia transgender. Sejak saat itu namanya berganti menjadi Caitlyn Jenner.

Karier Kylie Jenner

Menurut The Famous People, Kylie Jenner memulai kariernya di layar entertainment pada 2007. Saat itu, dia muncul sebagai anggota pemeran utama dalam serial reality show populer milik keluarganya, Keeping Up with the Kardashians. Dari sini nama Kylie makin dikenal publik.

Tiga tahun kemudian, Kylie memulai karier sebagai model yang tampil di Sears’ Crush Dream Commercial pada Agustus 2010. Semenjak lulus dari sekolah Sierra Canyon School, dia kian menunjukkan minat dalam bidang akting.

Pada 2013, Kylie muncul di video musik Find That Girl yang diproduksi The Boy Band Project. Pada tahun berikutnya, ia telah membintangi sejumlah video musik, seperti Recognize, See Me, Blue Ocean, dan Dope’d. Setelah semakin dikenal publik, Kylie membuat program reality show sendiri Life of Kylie pada 2017.

Selain sebagai bintang selebriti televisi, Kylie diketahui juga terjun ke dunia bisnis khususnya mode dan kosmetik. Mengutip Kyliecosmetics.com, ia meluncurkan merek kosmetiknya sendiri, Kylie Cosmetics pada 2014. Ini juga mencakup Kylie Lip Kit yang tergolong sukses.

Pasangan Travis Scott yang kini memiliki dua anak tersebut sempat menjual saham Kylie Cosmetics sebesar 51 persen ke Coty Inc. Lewat bisnis kosmetiknya itu, Kylie tercatat dalam daftar 30 Under 30 Forbes dan juga menempati urutan ke 51 dalam daftar America’s Self-Made Women 2021 versi Forbes.

