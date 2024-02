Absen karena Sakit, Khloe Kardashian Merasa Tak Layak Menang People's Choice Award

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian memenangkan The Reality TV Star of the Year di People's Choice Awards 2024 untuk The Kardashians. Namun, dia tidak hadir dalam acara yang digelar pada Ahad, 18 Februari 2024 itu karena sakit.

“Mengapa saya tidak ada di sana tadi malam, saya menderita migrain yang sangat parah,” kata Khloe Kardashian dalam video yang diunggah di Instagram pada Selasa, 20 Februari 2024 waktu Indonesia. "Tidak ada hal lain yang dapat menghalangi saya untuk berada di sana."

Khloe Kardashian Menang 6 Tahun Berturut-turut di People's Choice Awards

Khloe Kardashian masih tidak menyangka telah meraih penghargaan The Reality TV Star of the Year untuk ke-6 kalinya di People's Choice Awards. “Saya tidak percaya saya memenangkan People’s Choice lagi. Aku benar-benar tidak bisa. Saya sangat berterima kasih,” katanya. “Ini tidak masuk akal bagi saya.”

Bintang The Kardashians ini merasa tidak layak untuk diakui sebagai bintang acara yang paling menonjol. “Beberapa tahun pertama saya pikir ini hanya sebuah kebetulan, orang-orang merasa kasihan pada saya. Itu seperti, tentu saja, bisa jadi sebuah kesalahan. Saya tidak tahu, tapi sekarang ini adalah tahun keenam saya menang dan itu agak sulit dipahami oleh otak saya dan saya merasa tidak layak," katanya.

Model 39 tahun ini melengkapi unggahannya dengan foto-foto kenangannya di People's Choice Awards beberapa tahun lalu, ketika dia hadir. "Saya terpesona!!!! Saya sangat berterima kasih! Aku sangat mencintaimu!! Sungguh-sungguh! Kata-kata hanyalah kata-kata tapi aku harap kalian bisa merasakan cinta dan kekagumanku pada kalian masing-masing!! Terima kasih untuk semua yang telah memilih," tulisnya pada keterangan foto.

Meskipun tidak ada anggota keluarga Kardashian yang menghadiri People's Choice Awards pada akhir pekan lalu, acara karpet merah tahunan ke-49 tersebut menghadirkan lebih banyak bintang seperti Megan Fox, Jennifer Aniston, Sydney Sweeney, dan Billie Eilish.

