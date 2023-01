BLACKPINK Idola K-pop Pertama yang Jadi Penampil Utama di Festival Coachella

TEMPO.CO, Jakarta - BLACKPINK akan menjadi artis K-pop pertama dalam sejarah yang menjadi headliner atau penampil utama di festival Coachella, California, Amerika Serikat. BLACKPINK bersanding dengan dua nama musisi ternama lainnya yang juga menjadi headliner Coachella 2023, yaitu Bad Bunny dan Frank Ocean.

Pomotor Goldenvoice mengumumkan daftar para penampil atau lineup Coachella 2023 pada Selasa, 10 Januari 2023 waktu setempat. Lineup mencerminkan arah internasional di mana festival telah condong dalam beberapa tahun terakhir. Bad Bunny adalah orang Puerto Rico dan salah satu artis terbesar di dunia. BLACKPINK adalah orang Korea Selatan dan mewakili K-pop.

BLACKPINK Kembali Manggung di Coachella Setelah 4 Tahun

BLACKPINK sebelumnya tampil di Coachella 2019, tahun ini akan menandai pertama kalinya mereka naik panggung sebagai penampil utama, yang juga menjadikan mereka artis K-pop pertama yang menjadi penampil utama festival.

Penampilan Blackpink di Coachella 2019. twitter.com/GlobalBlackPink

Grup yang terdiri dari Jisoo, Rose, Jennie, dan Lisa kompak mengenakan busana bernuansa hitam dan putih. Saat itu, grup K-pop Hyukoh juga turut meramaikan salah satu festival musik terbesar itu. BLACKPINK dan Hyukoh bukan grup K-pop pertama yang tampil di Coachella. Epik High sudah pernah tampil sebelumnya pada Coachella 2016.

Daftar Penampil Coachella 2023

Artis papan atas lainnya yang akan tampil di Coachella 2023 termasuk legenda Islandia Bjork, Rosalia dari Spanyol, Burna Boy dari Nigeria dan penyanyi Inggris-India Jai Paul. Perwakilan hip-hop ada Metro Boomin, Pusha T, Kid Laroi, $uicideboy, A Boogie, Latto, Earthgang, Flo Milli, GloRilla, 070 Shake dan Rae Sremmurd. Ada juga Calvin Harris, Kaytranada, Porter Robinson, Yaeji dan Chemical Brothers, Underworld dan Sasha & John Digweed. Basis alternatif festival tidak akan mengecewakan, ada Gorillaz, Wet Leg, Boygenius (menampilkan Phoebe Bridgers, Lucy Dacus dan Julien Baker), Charli XCX, Remi Wolf, Ethel Cain, Christine and the Queens, Weyes Blood, Muna, Snail Mail, Sudan Archives dan Blondie and the Breeders.

Festival Coachella 2023 akan digelar di Empire Polo Grounds di Indio, California pada 14-16 April dan 21-23 April 2023. YouTube kembali menjadi mitra streaming langsung eksklusif untuk kedua akhir pekan Coachella 2023. "Daftar sekarang untuk akses ke pass di coachella.com. Prapenjualan dimulai Jumat, 13/1 pukul 11:00 PT. Tiket masuk Weekend 1 sangat terbatas. Untuk peluang terbaik Anda saat lolos, lihat Akhir Pekan 2," tulis pengumuman di Instagram resmi Coachella.

