YG Entertainment Bantah BLACKPINK Pindah ke The Black Label, Umumkan Girl Grup Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar BLACKPINK pindah ke agensi The Black Label telah dibantah oleh YG Entertainment. Dalam laporan SPOTV News, YG Entertainment mengatakan kalau laporan tersebut salah atau tidak mendasar, Jumat, 30 Desember 2022.

Hari ini, berita mengenai kepindahan BLACKPINK dari YG Entertainment ke The Black Label sangat mencuri perhatian dan mengejutkan penggemarnya. Berita tersebut dilengkapi dengan pernyataan seorang perwakilan YG Entertainment yang mengatakan tidak dapat mengkonfirmasi berita tersebut, sehingga kebenaran kabar tersebut belum dapat dipastikan.

Namun, karena sebelumnya dua anggota BIGBANG keluar dari YG Entertainment dan pindah ke The Black Label, serta seluruh anggota iKON tidak memperpanjang kontraknya dengan YG Entertainment, banyak yang mempercayai kabar tersebut.

"Saya tidak dalam posisi untuk mengkonfirmasi berita tersebut, tetapi kontrak kami dengan para anggota belum berakhir. Sulit untuk memastikan apakah mereka akan menandatangani kontrak dengan The Black Label atau tidak setelah kontrak mereka berakhir," kata perwakilan YG Entertainment, Jumat, 30 Desember 2022.

The Black Label Perusahaan Asosiasi di Bawah YG Entertainment

The Black Label sendiri dulunya adalah anak perusahaan YG Entertainment. Itu membuat YG Entertainment menguasai lebih dari 50 persen saham The Black Label. Namun sejak November 2020, The Black Label telah menjadi perusahaan asosiasi di bawah YG Entertainment yang didirikan oleh produser in-house YG Entertainment, Teddy Park, yang merupakan dalang di balik berbagai lagu hit dari label tersebut. Perusahaan asosiasi berarti perusahaan induk yaitu YG Entertainment mengendalikan antara 20-50 persen perusahaan.

Kenalkan Girl Grup Baru

Bersamaan dengan bantahan hengkangnya BLACKPINK, YG Entertainment mengumumkan jadwal debut girl group baru mereka. Dalam poster pengumuman berjudul YG NEXT MOVEMENT, terlihat tujuh perempuan yang merupakan anggota girl group baru itu dalam bentuk siluet. Girl grup baru dari YG Entertainment ini dijadwalkan debut pada Minggu, 1 Januari 2023.

BLACKPINK memulai debutnya di bawah naungan YG Entertainment sejak 2016. Girl grup ini baru saja menyelesaikan tur Eropa mereka bertajuk BORN PINK dan akan memulai rangkaian tur Asia di Bangkok pada 7 Januari 2022 dan akan ke Indonesia pada 11-12 Maret 2022.

