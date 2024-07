Sabrina Carpenter Umumkan 12 Lagu di Album Short n' Sweet yang Rilis Agustus Nanti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sabrina Carpenter, penyanyi yang belakangan naik daun dengan lagunya ‘Espresso’ bersiap untuk meluncurkan album keenamnya berjudul Short n' Sweet. Album ini akan terdiri dari 12 lagu, termasuk beberapa judul yang belum pernah dirilis sebelumnya seperti ‘Dumb & Poetic’ dan ‘Lie to Girls’.

Sabrina Carpenter Umumkan Tracklist Lagu di Album Short n’ Sweet

Pengumuman ini disampaikan melalui Instagram pribadinya, @sabrinacarpenter. Sabrina mengunggah sebuah trailer bergaya infomersial. Dalam video tersebut, ia terlihat menari mengikuti instrumental dari lagu hitnya ‘Espresso’. Tak hanya itu, ia juga membagikan sampul album yang menampilkan tanda ciuman merah delima di bahunya, yang menambah kesan manis dan menggoda.

“Short n' Sweet 23 Agustus!!! Klaim lagumu dan beri tahu temanmu!!!!,” tulis Sabrina, Rabu, 10 Juli 2024. Unggahan ini segera mendapat respons antusias dari para penggemarnya yang sudah tak sabar menanti perilisan album baru tersebut.

Album Short n' Sweet menampilkan kembalinya kolaborator lagu ‘Nonsense’ yaitu Julian Bunetta, serta membawa kolaborator impiannya, Jack Antonoff. Kabarnya, Jack terlibat dalam sekitar setengah dari produksi album kali ini.

“Itu hanya masalah waktu,” kata Sabrina kepada Rolling Stone tentang kolaborasinya dengan Jack. “Dia mendengar beberapa materi yang saya kerjakan untuk album ini, dan kami langsung menciptakan keajaiban,” ujar Sabrina, menambahkan.

Baca juga: Lagu Please Please Please Sabrina Carpenter Jadi Nomor 1 di Billboard Hot 100

Berikut adalah daftar lagu yang akan ada dalam album Short n' Sweet:

Dumb & Poetic Lie to Girls Espresso (Instrumental) Short n' Sweet Please Please Please Nonsense (Deluxe Edition) Magic in the Air Summer Vibes Sweet Kiss Midnight Dreams Dancing Alone Forever Young

Prestasi Sabrina Carpenter di Tangga Musik dan Panggung Besar

Tahun ini, Sabrina Carpenter telah mendominasi tangga lagu dengan single ‘Espresso’ dan ‘Please Please Please’. Kedua lagu ini masuk dalam daftar lagu terpopuler, dengan ‘Please Please Please’ debut di posisi nomor 2 dan ‘Espresso’ di posisi nomor 3 di tangga lagu Billboard Hot 100. Melansir dari Billboard, prestasi ini menjadikan Sabrina sebagai artis solo pertama dalam sejarah 66 tahun tangga lagu tersebut yang berhasil menempatkan dua lagu di tiga besar secara bersamaan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain sukses di tangga lagu, Sabrina juga tampil sebagai tamu di acara Saturday Night Live dan tampil di panggung utama Festival Coachella di California. Di Coachella, ia membawakan lagu ‘Espresso’ secara live untuk pertama kalinya, hanya beberapa hari setelah single tersebut dirilis. Penampilan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyanyi muda paling berbakat dan populer saat ini.

Tahun lalu, Sabrina merilis album studio kelimanya yang berjudul emails i can’t send. Album ini menjadi album dengan peringkat tertinggi dalam kariernya hingga saat ini, dengan single hits ‘Nonsense’ yang dengan cepat menjadi favorit penggemar.

Awal tahun ini, ia juga merilis edisi deluxe dari album tersebut dan memulai tur headline internasional selama 80 hari untuk mempromosikan proyek tersebut. Selain itu, ia juga menjadi artis pembuka dalam konser Eras Tour Taylor Swift, di Amerika Selatan dan Australia.

Sabrina Carpenter memulai kariernya di dunia hiburan sebagai bintang di serial komedi Disney Channel Girl Meets World yang tayang dari 2014 hingga 2017. Selama periode tersebut, ia juga mengerjakan musik di bawah label Hollywood Records milik Disney, dan kini bernaung di bawah Island Records.

INSTAGRAM | ROLLING STONE | VARIETY | BILLBOARD

Pilihan Editor: Lagu Please Please Please Sabrina Carpenter Jadi Nomor 1 di Billboard Hot 100