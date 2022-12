8 Film Natal Sepanjang Masa, Apakah Home Alone Masih Favoritmu?

TEMPO.CO, Jakarta - Selain menjadi ajang kumpul bersama orang-orang tersayang, salah satu kegiatan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama di Hari Natal adalah menonton film. Dengan menonton film Natal bersama, suasana keakraban dan kehangatan semakin terwujud. Jika masih bingung ingin menonton apa, simak deretan film Natal sepanjang masa berikut ini:

Rekomendasi Film Natal

1. It's a Wonderful Life (1946)

Film drama fantasi Natal Amerika diproduksi dan disutradarai oleh Frank Capra berdasarkan cerita pendek dan buklet The Greatest Gift. Film ini dibintangi James Stewart sebagai George Bailey, seorang pria yang telah menyerahkan impian pribadinya untuk membantu orang lain di komunitasnya. Ia juga memikirkan untuk melakukan bunuh diri pada malam Natal dengan membawa intervensi malaikat wali, Clarence Odbody (Henry Travers) yang menunjukkan kepadanya pentingnya hidupnya, seperti dilansir catalog.afi.com.

2. A Christmas Carol (1951)

Film ini mengisahkan Ebenezer Scrooge, seorang pengusaha yang curam dan kikir, tidak punya waktu untuk sentimentalitas dan sebagian besar memandang Natal sebagai buang-buang waktu. Namun, malam Natal ini ia akan dikunjungi oleh tiga roh yang akan menunjukkan kepadanya kesalahan jalannya.

3. White Christmas (1954)

Melansir esquire.com, film ini menampilkan versi baru dari lagu yang menampilkan Bing Crosby dan Danny Kaye sebagai mitra musik yang bekerja sama dengan dua saudara perempuannya (Rosemary Clooney dan Vera-Ellen) untuk membantu mantan komandan militer menyelamatkan mereka.

4. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)

Melansir imdb.com, keluarga Griswold yang sudah berencana untuk Natal dengan keluarga besar malah berubah menjadi bencana besar. Bencana ini akan melibatkan seluruh anggota keluarga dan orang sekitarnya, yaitu Clark (Chevy Chase), Ellen (Beverly D'Angelo), Audrey (Juliette Lewis), dan Rusty Griswold's (Johnny Galeci).

5. Home Alone (1990)

Bisa dikatakan bahwa film yang satu ini sangat identik dengan hadirnya Natal. Home Alone adalah film komedi Natal Amerika yang disutradarai oleh Chris Columbus. Film pertama dalam franchise Home Alone ini dibintangi Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, dan Catherine O'Hara. Culkin memerankan Kevin McCallister, seorang bocah lelaki yang membela rumahnya di pinggiran kota Chicago dari pencuri setelah keluarganya secara tidak sengaja meninggalkannya pada liburan Natal mereka ke Paris.

6. The Muppet Christmas Carol (1992)

Ini merupakan film teater keempat dalam waralaba Muppets dan film pertama yang diproduksi setelah kematian pencipta Muppets, Jim Henson dan pemain Richard Hunt. Film ini pun didedikasikan untuk keduanya. The Muppets menghadirkan lagu klasik Charles Dickens yang sangat menyentuh hati dan layak untuk ditonton di tengah-tengah kehangatan Hari Natal.

7. Bad Santa (2003)

Film ini dibintangi Billy Bob Thornton sebagai Santa dengan genre black comedy. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada 2003 dan diputar di kompetisi Festival Film Cannes 2004, seperti dilansir festival-cannes.com.

8. Love Actually (2003)

Film Natal ini dibintangi aktor-aktor Inggris yang mengisahkan berbagai aspek cinta melalui sepuluh cerita terpisah dengan melibatkan berbagai macam individu. Lalu, banyak di antaranya terbukti saling terkait dengan perkembangan kisah.

Cerita dimulai lima minggu sebelum Natal dan diikuti oleh epilog yang berlangsung satu bulan kemudian. Pada film ini, terdapat scene favorit, yaitu ketika sekelompok anak-anak menjatuhkan rumah dengan membawakan lagu Mariah Carey All I Want for Christmas Is You, seperti dilansir ew.com.

RACHEL FARAHDIBA R

