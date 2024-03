Mariah Carey Menapaki Usia 55 Tahun, Diva Pop yang Piawai Menulis Lagu hingga Berakting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mariah Carey, yang lahir di Huntington, New York, pada tanggal 27 Maret, telah menjadi sosok yang tak asing lagi bagi para pecinta musik di seluruh dunia.

Terkenal karena vokalnya yang luar biasa, Carey tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai penulis lagu, produser rekaman, dan aktris.

Perjalanan Mariah Carey

Baca Juga: 8 Lagu Hits yang Dibawakan oleh Mariah Carey

Kariernya yang gemilang dimulai setelah dia lulus dari SMA di Greenlawan, New York, pada tahun 1987, ketika sebuah demo yang direkamnya menarik perhatian eksekutif di Colombia Records, Tommy Mottola, yang kemudian mengontraknya pada tahun 1988. Carey kemudian pindah ke New York untuk mengejar karier menyanyinya.

Debut albumnya, "Mariah Carey," yang dirilis pada tahun 1990, menampilkan bakatnya dalam memadukan berbagai genre musik, termasuk gospel, pop, dan rhythm and blues (R&B). Kesuksesan album ini membawanya memenangkan Grammy Awards untuk artis pendatang baru terbaik dan vokalis pop wanita terbaik pada tahun 1991. Album-album berikutnya, seperti "Music Box" (1993) dan "Daydream" (1995), juga meraih kesuksesan besar dengan penjualan hingga sekitar 10 juta eksemplar di Amerika Serikat.

Lagu All I Want for Christmas is You, dari album "Merry Christmas" (1994), bahkan menjadi lagu klasik liburan dan salah satu lagu terlaris sepanjang masa. Dengan rekaman-rekamannya yang disertai video musik, Carey juga menjadi salah satu tokoh utama di jaringan kabel MTV. Melalui pencapaian-pencapaian ini, Carey telah menjelma menjadi salah satu artis wanita paling sukses pada tahun 1990-an dan tetap populer hingga awal abad ke-21, seperti yang dilansir oleh Britannica.

Baca Juga: Pengadilan Inggris Tunda Ekstradisi Julian Assange ke Amerika Serikat

Dengan bakat musik yang brilian dan suara yang memukau, Mariah Carey berhasil meraih banyak penghargaan. Dia dinobatkan sebagai Artis Wanita Soul/RnB Favorit dalam ajang American Music Award, memenangkan Top Female Album Artist dan Top Female Single di Billboard Music Awards, serta meraih dua nominasi di Grammy Awards dalam kategori ‘Producer of The Year’ dan ‘Best Female Pop Vocal Performance’.

Penghargaan lainnya termasuk penghormatan sebagai artis rekaman terlaris di dunia pada dekade 1990-an dari World Music Awards, serta gelar artis paling sukses di Amerika Serikat sepanjang dekade 1990-an dari Billboard Music Awards.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menjadi seorang penyanyi, Mariah Carey juga mencoba peruntungan dalam dunia seni peran. Debutnya sebagai aktris dimulai pada tahun 2001 dengan film berjudul ‘Glitter’, dan kemudian dia tampil dalam film-film seperti 'You Don’t Mess with Zohan' pada tahun 2008, serta 'Precious' pada tahun 2009, dan masih banyak lagi.

Pernah Mengalami Masa Sulit, Hingga Mariah Kembali Bangkit

Masa sulit adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup Mariah Carey, meskipun ia telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Awalnya, pernikahannya dengan Tommy Mottola pada tahun 1993 mengalami kegagalan setelah bercerai pada tahun 1997, yang juga mempengaruhi hubungannya dengan Columbia Records. Selain itu, debut aktingnya di layar lebar tidak mendapat sambutan hangat dan bahkan mendapat kritik pedas karena kemampuan aktingnya dipertanyakan.

Masalah kesehatannya juga semakin memburuk karena beban kerja yang berlebihan, memaksa dia untuk beristirahat sementara dan absen dari panggung. Tidak hanya itu, pergantian label dari Columbia Records ke Virgin Records juga tidak memberikan hasil yang diharapkan, karena Virgin Records akhirnya mengakhiri kontrak mereka setahun kemudian. Namun, Mariah tidak menyerah dan menemukan kesempatan baru dengan menandatangani kontrak dengan Island Records.

Namun, di tengah semua rintangan itu, Mariah Carey menemukan kekuatan baru untuk bangkit kembali. Dia mulai merilis album baru dan mengambil peran dalam beberapa film dengan kemampuan akting yang jauh lebih baik. Saat ini, Mariah Carey masih aktif dalam industri musik dan perfilman, menunjukkan ketekunan dan kegigihan yang luar biasa.

Kisah perjalanan karir Mariah Carey mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Diperlukan dedikasi dan konsistensi yang tinggi untuk mencapainya. Oleh karena itu, selamat ulang tahun Mariah Carey!

BRITANNICA | BUSINESS INSIDER | PUSPITA AMANDA

Pilihan editor: Rilis Yes and Versi Remix dengan Mariah Carey Ariana Grande Mimpi Jadi Kenyataan