10 Rekomendasi Film Natal Terbaru 2022, Seru Buat Pengisi Momen Liburan

Akhir tahun menjadi momen paling pas untuk menonton film. Ada banyak tontonan terbaik yang bisa dipilih untuk mengisi waktu liburan, salah satunya film bertema Natal. Apa saja? Simak uraiannya berikut ini.



Rekomendasi Film Tema Natal Terbaik 2022

Memasuki pengujung tahun 2022, bertebaran film-film bertema Natal terbaru dan terbaik yang wajib masuk watchlist. Tersaji dalam berbagai genre, mulai dari film romantis, komedi, aksi, hingga misteri. Merangkum IMDb, berikut rekomendasi film tema Natal terbaru 2022.



1. Falling for Christmas

Rekomendasi film tentang Natal terbaru ada Falling for Christmas, sebuah film komedi romantis asal Amerika. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang tertimpa nasib sial lantaran hilang ingatan akibat kecelakaan. Saat terbangun, ia mendapati tubuhnya tergeletak di tempat asing. Momen mengejutkan saat dirinya dipertemukan dengan pria tampan bernama Jake. Film Falling for Christmas bisa ditonton di aplikasi streaming Netflix.

2. Ghosts of Christmas Always

Ghosts of Christmas Always mengusung genre komedi yang dibalut dalam cerita kekeluargaan. Katherine, sosok hantu Natal yang sehari-harinya membantu jiwa mendapatkan kekuatan Natal. Tahun ini dihadapkan dengan segunung kejadian ganjil.



3. Violent Night

Violent Night adalah film komedi aksi Natal Amerika tahun ini. Dibintangi oleh David Harbour sebagai Sinterklas. Di malam Natal saat berkeliling membagikan hadiah, ia dihajar oleh sekelompok perampok yang tengah membobol rumah keluarga kaya raya.



4. Lights, Camera, Christmas!

Film Natal Lights, Camera, Christmas! mengikuti kisah Kerry, desainer berbakat dalam merancang kostum untuk pertunjukan film. Ia kembali menjalani passionnya dan mendapati dirinya jatuh cinta pada Brad, pemeran utama film yang amat tersohor.

5. Noel Next Door

Seorang single mom yang kerap adu mulut dengan salah seorang tetangga. Alih-alih menikmati momen Natal dengan damai, keduanya malah ribut. Apa jadinya jika pria yang cekcok setiap hari dengannya rupanya diam-diam menaruh hati padanya. Noel Next Door diadaptasi dari novel berjudul How the Grinch Stole My Heart.



6. A Christmas Story Christmas

Ralphie, seorang ayah yang kembali ke rumah di malam Natal untuk memberikan kejutan anak-anaknya hadiah Natal ajaib. Ia lalu menghubungi teman masa kecilnya untuk mengungkap misteri kematian.

7. Three Wise Men and a Baby

Tiga pria bersaudara terkejut akan kehadiran bayi misterius. Bukannya menikmati kebahagiaan momen libur Natal, mereka terpaksa harus merawat bayi. Ketiganya akhirnya mulai membangun kembali hubungan persaudaraan yang sebelumnya sempat renggang.



8. My Southern Family Christmas

Campbell, seorang jurnalis yang berkesempatan untuk bertemu ayah kandungnya untuk pertama kalinya. Pada akhirnya, Campbell harus memutuskan apakah dia akan mengungkapkan sebuah kebenaran. Keputusan yang akan menjadi titik awal hidupnya.



9. We Need a Little Christmas

Menghadapi Natal pertamanya sebagai seorang ibu tunggal tentu tidaklah mudah. Julie menjalin persahabatan tak terduga dengan sang tetangga.



10. A Kismet Christmas

A Kismet Christmas bercerita tentang Sarah, seorang penulis buku anak-anak yang memutuskan kembali ke kampung halaman. Dia menemukan fakta bahwa keluarga tercintanya menyimpan sebuah fakta rahasia.

Itulah tadi sederet rekomendasi film bertema Natal terbaru 2022. Bisa ditonton bareng keluarga sembari merayakan momen Natal dan Tahun Baru.

