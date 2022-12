Para Penerima Penghargaan Asia Artist Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Asia Artist Awards yang telah berlangsung pada 13 Desember 2022. Acara malam penghargaan ini simbol global tahun ini yang tidak hanya mengundang penyanyi Korea saja. Lyodra Ginting juga turut memeriahkan Asia Artist Awards 2022.

Ajang bergengsi se-Asia itu menobatkan para pemenang di bidang musik dan drama. Penyanyi Indonesia Lyodra mendapat penghargaan Asia Artist Awards.

Para penerima penghargaan

Mengutip HITC, berikut daftar pemenang Asia Artist Awards 2022:

Idolplus Popularity Award

BTS dan pemeran utama Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Seon Ho.

DCM Popularity Award

Kim Sejeong dari Business Proposal, Kim Seon Ho, Blackpink, dan Lim Young Woong.

Best Choice Singer Award

Stray Kids, WJSN CHOCOME, Kard, Kep1er, dan Pentagon.

Best Choice Actor Award

Kim Seon Ho kembali mendapat penghargaan lagi di Asian Artist Awards 2022.

Daesang - Singer of the Year

Grup legenda asal Korea, Seventeen berhasil meraih penghargaan ini.

Daesang - Song of the Year

IVE untuk hit viral mereka, Love Dive.

Daesang - Album of the Year

Stray Kids kembali membawa pulang penghargaan AAA 2022.

Daesang - Stage of the Year

Lim Young Woong kembali meraih penghargaan keduanya di AAA 2022.

Daesang - Actor of the Year

Lee Junho

Daesang (Grandprize) - Performance of the Year

NewsJeans

Best Acting Performance

Bona, Hwang Minhyun, Choi Siwon, dan Kim Young Dae memenangkan penghargaan Penampilan Akting Terbaik di AAA 2022.

Rookie of the Year

Kang Daniel dan Seo Bum June dalam kategori akting.

Best Actor

Ratu komedi romantis dengan nama Kim Sejeong, Lee Jae Wook dari Alchemy Of Souls, Junyoung, dan Yuri.

AAA New Wave Award

Aktor Love Is For Suckers, Choi Siwon dan pemeran Alchemy Of Souls, Hwang Minhyun.

Best Achievement Award

Personil SNSD dan bintang K-drama, Yuri.

AAA Best Artist

Han So Hee, Seo In Guk, dan Park Min Young. Sementara itu, Itzy, The Rampage, dan The Boyz memenangkan Best Artist dalam kategori musik.

AAA Best Potential Award

Mantan personil Wanna One, Kang Daniel berkat peran K-dramanya. Semantara itu,

KINGDOM, LIGHTSUM, Billlie, dan TFN menjadi pemenang Best Potential Award AAA 2022 dalam kategori musik, seperti dilansir Soompi.

AAA Icon Award

Im Jae-hyuk dalam kategori aktor, sedangkan Alexa dan Verivery dalam kategori penyanyi.

Asian Celebrity Award

Itzy, Be:First, dan Lyodra Ginting meraih penghargaan ini dalam kategori penyanyi. Adapun Kim Seon Ho, Kwon Yuri Girls' Generation, Billkin, dan PP Krit dalam kategori aktor.

AAA Focus Award

The Boyz dan Ju Haknyeon, Lapillus, Trenz, dan Atbo dalam kategori aktor.

AAA Hot Trend Award

Seventeen, NiziU, IVE, dan Lim Young-woong dalam kategori penyanyi. Sedangkan Lee Junho dan Park Min Young dalam kategori aktor.

Best Musician Award

Grup K-pop terlaris YG Treasure, Le Sserafim, Yena, NiziU, dan Peck

Best Producer Award

Seo Hyun-joo dari Starship Entertainment

Best Emotive Award

Na In Woo (televisi atau film), Nmixx, dan Cravity (musik)

AAA Scene Stealer Award

Ryu Kyung Soo

AAA Fabulous

Seventeen dan Lim Young Woong

Apa itu Asia Artist Awards?

Mengutip situs webnya Asia Artist Awards (AAA) merupakan penghargaan artis Asia. Ajang itu diselenggarakan oleh surat kabar bisnis Korea Selatan Money Today dan merk media globalnya, StarNews dan MTN.

Penghargaan Asia Artist Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi luar biasa kepada seniman Asia yang berprestasi atas kontribusi internasionalnya di televisi, film, maupun musik.

Upacara penghargaan ini pertama kali diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada 16 November 2016. Sejak saat itu pula, penghargaan Asia Artist Awards menjadi ajang yang rutin diselenggarkan setiap tahun memilih artis pemenang.

