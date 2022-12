Apa Itu Ajang Asia Artist Awards, Penghargaan yang Diterima Lyodra?

TEMPO.CO, Jakarta - Lyodra Ginting menerima penghargaan Asia Celebrity Award untuk kategori penyanyi bersama ITZY dari Korea Selatan dan boyband Jepang BE:FIRST, dikutip dari Soompi.

Lyodra Ginting menghadiri ajang Asia Artist Awards 2022, yang digelar di Nippon Gaishi Hall, Nagoya, Jepang, Selasa, 13 Desember 2022. Penyanyi berusia 19 tahun ini juga pentas di panggung Asia Artist Awards 2022 menyanyikan lagu Sang Dewi.

Apa itu Asia Artist Awards?

Mengutip situs webnya Asia Artist Awards (AAA) merupakan penghargaan artis Asia. Ajang itu diselenggarakan oleh surat kabar bisnis Korea Selatan Money Today dan merk media globalnya, StarNews dan MTN.

Penghargaan Asia Artist Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi luar biasa kepada seniman Asia yang berprestasi atas kontribusi internasionalnya di televisi, film, maupun musik.

Upacara penghargaan ini pertama kali diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada 16 November 2016. Sejak saat itu pula, penghargaan Asia Artist Awards menjadi ajang yang rutin diselenggarkan setiap tahun memilih artis pemenang.

Dalam penghargaan Asia Artist Awards ini, ada banyak kategori nominasi bagi para artis. Itu termasuk Daesang sebagai penghargaan utama, Best Artist Award, Best Musician Award, Best History of Song Award, Best Celebrity Award, dan masih banyak lagi.

Penampilan Lyodra di Asia Artist Awards 2022

Lyodra Ginting menghadiri Asia Celebrity Award 2022, yang digelar di Nippon Gaishi Hall, Nagoya, Jepang, Selasa, 13 Desember 2022. Tak hanya hadir, Lyodra juga memenangkan penghargaan dalam kategori Asia Celebrity bersama ITZY dari Korea Selatan dan boyband Jepang BE:FIRST. Instagram/lyodraofficial

Lyodra mendapat penghargaan Asia Artist Awards 2022 sambil gaun panjang berwarna putih. Gaun rancangan Julianto itu berpotongan mermaid dan dihiasi manik-manik dan applique kupu-kupu buatan tangan yang penuh di bagian garis leher. Beberapa di lengan dan sebagian di bagian bawah gaun.

Riasan Lyodra terlihat bold dan flawless. Perias artis, Fauzia Hanum memberikan sentuhan eyeshadow bernuansa peach, eyeliner putih dan lipstik pink. Rambutnya dikuncir ramping dan sederhana.

Saat berjalan di karpet merah, Lyodra mengenakan gaun silver berkilauan dengan bahu model cape dan ruffle. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan headpiece senada gaunnya.

