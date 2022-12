Borong 4 Penghargaan Asia Artist Awards 2022, Simak Kim Seon Ho

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Seon Ho salah satu aktor yang menghadiri acara Asia Artist Awards pada Selasa, 13 Desember 2022 di Nagoya, Jepang. Kehadiran pemeran drama Hometown Cha-Cha-cha itu membawa empat penghargaan sekaligus.

Salah satu penghargaan Asia Artist Awards 2022 yang berhasil diraih Kim Seon Ho adalah Best Choice Actor. Adapun tiga penghargaan lainnya DCM Popularity Actor, Asia Celebrity Actor, dan Idol Plus Popularity, dilansir mk.co.kr.

Profil Kim Seon Ho

Kim Seon Ho lahir pada 8 Mei 1986. Ia salah satu aktor Korea terpopuler. Setelah lulus SMA, Seon Ho menempuh pendidikan di Institut Seni Seoul dan berhasil menerima gelar dari Departemen Penyiaran dan Hiburan. Ketika berkuliah, ia bergabung dengan grup teater dan mulai berakting dalam drama.

Mengutip The Korea Times, peran pertamanya melalui drama New Boeing Boeing pada 2009. Pada 2017, Ho memulai debutnya dalam saluran ternama Korea, KBS3 melalui Good Manager.

Baca: Apa Itu Ajang Asia Artist Awards, Penghargaan yang Diterima Lyodra?

Mulai dari situ, keahlian berakting Ho semakin meningkat dan ia selalu belajar dari saran rekannya. Pada 2018, ia berhasil memerankan peran utama dalam drama You Drive Me Crazy. Ia juga membintangi drama sejarah 100 Days My Prince dan berhasil menjadi salah satu serial dengan rating tertinggi dalam sejarah televisi kabel Korea, seperti dilansir Naver. Masih tahun yang sama, Ho bergabung dengan Salt Entertainment.

Satu tahun setelah tanda tangan kontrak dengan Salt Entertainment, Ho bergabung dengan reality show KBS2 musim keempat, 2 Days & 1 Night. Dari situ, ia berhasil menerima Penghargaan Rookie di KBS Award 2020 untuk karyanya di acara itu.

Pada akhir 2020, Ho kembali membintangi drama, Start-Up. Selama penayangan Start-Up, ia menduduki peringkat teratas indeks peringkat reputasi merek bulanan Korean Business Research Institute dan mengalami lonjakan popularitas di dalam negeri maupun internasional.

Satu tahun setelah mendapat popularitas tinggi berkat Start-Up, ia lanjut membintangi drama Hometown Cha-Cha-Cha bersama Shin Min-a. Sama seperti Start-Up, selama penayangan Hometown Cha-Cha-Cha, Seon Ho menduduki kembali puncak indeks peringkat reputasi merek Lembaga Penelitian Bisnis Korea.

Serial itu pun menjadi hit domestik dan internasional dengan peringkat pemirsa memuncak. Salah satu serial dengan rating tertinggi dalam sejarah televisi kabel Korea. Pada akhir 2021, ia terpilih sebagai Aktor Televisi Terbaik Gallup Korea 2021.

Kim Seon Ho tersandung skandal

Pada awal 2022, diumumkan Kim Seon Ho akan kembali ke teater dengan karya ketiga dari The 9th Best Plays Festival, Touching the Void. Ia kembali dalam teater itu setelah sebelumnya pernah tersandung skandal aborsi yang menghebohkan. Tersebab santer kabar tentang skandal itu, aktivitasnya sempat redup sejenak di industri hiburan

Pada 10 Desember hingga 11 Desember 2022, Kim Seon Ho mengadakan fan meeting. Pada 2023, ia merencanakan tur Asia pertamanya di Bangkok dan Manila, seperti dilansir Salt Entertainment.

Baca: Reuni, Interaksi Kim Seon Ho dan Han So Hee di Asia Artist Awards 2022 Jadi Sorotan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.