Dokumenter Super Junior: The Last Man Standing dan Drama Korea Race Tayang 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Dokumenter dari grup K-Pop legendaris, Super Junior: The Last Man Standing akan dirilis pada 18 Januari 2023 di Disney+ Hotstar. Selain itu, drama Korea terbaru berjudul Race juga akan tayang eksklusif pada 2023 mendatang.

Mengenal Lebih Dekat Super Junior dari Balik Layar

Dalam rangka merayakan hari jadi Super Junior yang ke-18, dokumenter ini akan mengikuti awal mula kisah Super Junior 05 dan memperlihatkan rekor kesuksesan mereka, dimulai dari Asia hingga ke seluruh dunia. Para penggemar dapat melihat proses di balik layar Super Junior dan para anggotanya, Lee Teuk, Hee Chul, Ye Sung, Shin Dong, Eun Hyuk, Dong Hae, Si Won, Ryeo Wook, dan Kyu Hyun.

Dokumenter ini juga akan menayangkan wawancara yang belum pernah dirilis sebelumnya bersama para anggota ketika melihat kembali perjalanan kesuksesan mereka, menceritakan kisah dan perasaan pribadi masing-masing untuk memberikan informasi baru yang tidak bisa dilewatkan tentang grup dan industri K-pop modern, kepada para penggemarnya.

Race Dibintangi Para Aktor Korea Selatan Ternama

Dalam drama Korea Race, penonton dapat menyaksikan Park Yoon Jo yang akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa ia pantas memiliki pekerjaannya sekarang. Bertekad untuk sukses, Yoon Jo meminta bantuan dari seseorang yang merupakan kebanggaan agensi, bintang PR yang tak tertandingi, Koo Yi Jung, sambil berharap dapat belajar dari sosok panutan terbaik di negaranya.

Pemain drama Korea Race, (kiri ke kanan) Lee Yeon Hee, Hong Jong Hyun, Moon So Ri, dan Chung Yun Ho. Dok. Disney+ Hotstar

Dibintangi oleh Lee Yeon Hee sebagai Park Yoon Jo, Hong Jong Hyun sebagai Ryu Jae Min yang merupakan teman baik Yoon Jo yang peduli pada kehidupan pribadi dan pekerjaannya, Moon So Ri sebagai Koo Yi Jung merupakan sosok ternama di industri PR, dan Chung Yun Ho sebagai CEO bernama Seo Dong Hoon. Race ditulis oleh penulis naskah terkenal, Kim Roo Ri dan disutradarai oleh Lee Dong Yoon.

Super Junior: The Last Man Standing dan Race diumumkan pertama kali pada bulan lalu sebagai rangkaian konten berkualitas asal Asia Pasifik dalam acara Disney Content Showcase di Singapura. Dua konten Korea terbaru ini dihadirkan sebagai bagian dari komitmen The Walt Disney Company untuk membawa keberagaman daftar konten Disney+ Hotstar tahun 2023.

