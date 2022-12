Presiden The Walt Disney Company Asia Pasifik: Konten Lokal Semakin Diperbanyak

Suasana pembukaan Disney Content Showcase Asia Pacific (APAC) 2022 di Singapura, pada Rabu, 30 November 2022. Foto: Dok. The Walt Disney Company

Luke menjelaskan bahwa drama dan reality show Korea salah satu yang memikat para pelanggan Disney+ dan Disney+ Hotstar. Big Mouth, Soundtrack #1, dan In the Soop: Friendcation merupakan tiga judul yang paling banyak ditonton di sebagian besar penonton APAC di minggu perdana penayangannya.

"Saya senang berbagi bahwa kami telah meluncurkan lebih dari 45 judul konten APAC baru di (layanan streaming) Disney+ dan Disney+ Hotstar selama setahun terakhir, dan pertunjukan kami telah mencapai kesuksesan komersial," ujar pria yang mengawali kariernya di The Walt Disney Company pada 2011 itu.

TEMPO.CO, Singapura , - Presiden The Walt Disney Company Asia Pasifik, Luke Kang berkomitmen memperbanyak konten lokal di Asia Pasifik. Hal itu dia utarakan dalam pidatonya saat membuka Disney Content Showcase Asia Pacific (APAC) di Singapura, pada 30 November 2022.

Tiga pemeran utama drama Korea Connect termasuk Jung Hae In hingga Chelsea Islan dan Deva Mahenra akan ramaikan Disney Content Showcase.

Jung Hae In hingga Chelsea Islan Bakal ke Singapura, Hadiri Disney Content Showcase

Film Avatar: The Way of Water Jadi Inspirasi Kampanye Pelestarian Laut

Film Avatar: The Way of Water Jadi Inspirasi Kampanye Pelestarian Laut

Fans Avatar diajak berpartisipasi pada aktivasi digital Virtual Pandoran Ocean dalam rangka mendukung program konservasi laut.

Baca Selengkapnya