Sinopsis Drama Korea Alchemy of Souls Season 2 yang akan Tayang 10 Desember 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama Korea atau drakor Alchemy of Souls Seasons 1 meninggalkan penonton dengan akhir yang menyisakan pertanyaan. Mengutip IMDb, serial itu mendapat skor 8.7 dari 10.

Sebagaimana informasi di Netflix, serial itu akan berlanjut untuk Season 2 dengan judul Alchemy of Souls: Light and Shadow. Episode pertama drama Korea itu akan tayang pada 10 Desember 2022. Episode kedua Alchemy of Souls Seasons 2 itu pada 11 Desember 2022.

Sekilas tentang Alchemy of Souls

Mengutip Movie Web, Alchemy of Souls merupakan drakor genre fantasi sejarah dengan visual dan sinematografi. Di Korea Selatan, musim pertama drama ini dikabarkan mendapat rating mencapai 7,6 persen.

Serial karya Hong Jung-eun dan Hong Mi-ran atau Hong bersaudara itu mengisahkan dua penyihir muda yang saling jatuh cinta. Mereka berusaha mengatasi takdir dari kutukan sihir terlarang. Pada musim kedua, drama ini kembali ditulis oleh Hong bersaudara dan disutradarai oleh Park Jun-hwa.

Baca: 12 Rekomendasi Drama Korea Tentang Kehidupan Kerajaan Terbaik Sepanjang Masa

Alur cerita

Berdasarka ncuplikan Alchemy of Souls Season 2 yang diunggah oleh tvN di YouTube, menceritakan kisah yang terjadi tiga tahun setelah peristiwa dalam musim pertama.

Musim kedua dimulai dari kabar kematian Jang Uk di tangan Nak Su, pembunuh bayaran yang mengintai para penyihir. Nak Su juga terlihat merasuki tubuh Mu-deok, penyihir perempuan yang menjadi tokoh sentral dalam drama ini.

Mu-deok tampak melompat dari tebing ke danau setelah membuat kehancuran di suatu tempat. Meskipun dalam potongan ini, Mu-deok seakan-akan pergi selamanya, ia tampak diselamatkan oleh dua orang asing di bagian akhir teaser.

Jika menimbang dari tayangan musim pertama, seluk-beluk karakter Mu-deok memang belum diulas secara mendalam. Movie Web menyebut, musim kedua setidaknya akan memenuhi potongan soal asal-muasal Mu-deok.

Pemeran dan kru Alchemy of Souls Season 2

Pada musim kedua, hampir seluruh karakter dan pemain musim pertama akan datang kembali. Karakter utama Jang Uk tetap diperankan oleh Lee Jae Wook yang dikenal berkat perannya dalam serial Search: WWW (2019) dan Extraordinary You (2019).

Karakter utama berikutnya, Nak Su juga tetap akan diperankan oleh Go Yoon Jung yang dikenal oleh publik karena aksinya dalam serial Sweet Home (2020) dan Law School (2021).

Sutradara Park Jun-hwa dikenal berkat karyanya dalam drakor Bring It On Ghost (2016), What’s Wrong with Secretary Kim (2018), dan Touch Your Heart (2019). Hong bersaudara juga dikenal, karena drama populer Hotel del Luna (2019) dan A Korean Odyssey (2017). Yong Kim selaku komposer musik Alchemy of Souls Season 2 juga pernah membuat musik untuk drama fenomenal dari Netflix, Crash Landing on You (2019).

Baca: 5 Drama Korea Fantasi yang Tak Boleh Dilewatkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.