12 Rekomendasi Drama Korea Tentang Kehidupan Kerajaan Terbaik Sepanjang Masa

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, drama Korea bertema sejarah ramai diperbincangkan di kalangan K-Drama lovers. Drama sejarah masuk dalam kategori drama Saeguk, yakni drama yang mengisahkan kehidupan kerajaan di era Dinasti Joseon. Penasaran apa saja drakor bertema sejarah? Simak rekomendasi drama Korea bertema sejarah terbaik selengkapnya.

Daftar Drama Sejarah Korea Terbaik

Drama Saeguk memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta K-Drama. Tak hanya menampilkan kisah sejarah, drama kerajaan juga kerap menyoroti isu-isu kehidupan masa lalu. Mulai dari isu politik, isu sosial, hingga isu pendidikan. Di bawah ini rekomendasi drama Korea tentang sejarah terbaik sepanjang masa.

Under the Queen's Umbrella (2022)

Rekomendasi pertama ada drakor terbaru berjudul Under the Queen's Umbrella. Melansir AsianWiki, drama sejarah ini mengisahkan kehidupan seorang ratu dan kelima putranya. Selain mengangkat tema politik, Under the Queen's Umbrella juga menyoroti isu pendidikan di era Dinasti Joseon.

Poster Under The Queen's Umbrella. TVN

Alchemy of Souls (2022)

Drama Korea tentang kerajaan selanjutnya bertajuk Alchemy of Souls. Series drama Alchemy of Souls menampilkan romansa antara Jung So Min sebagai Mu Deok dan Lee Jae Wook sebagai Jang Uk. Kisah cinta keduanya dibalut sedemikian rupa dalam cerita fantasi.

The King's Affection (2021)

Selanjutnya ada serial drama The King's Affection. Berlatar kehidupan istana, The King's Affection mengisahkan tentang seorang perempuan yang berjuang menyamar sebagai laki-laki, menggantikan saudara kembarnya yang telah meninggal dunia. Alur drama ini tersaji dalam genre romance, action, hingga comedy.

Poster Serial The King's Affection. KBS

The Red Sleeve (2021)

Drama Korea tema kerajaan The Red Sleeve mengangkat kisah romansa antara Raja Jeongjo (Junho 2PM) yang jatuh hati pada Seong Deok Im (Lee Se Young). Sang raja berusaha untuk menjadikannya selir. Selain kisah cinta romantis, drama ini juga menampilkan dinamika kehidupan istana di era Dinasti Joseon.

Lovers of the Red Sky (2021)

Serial drama Lovers of the Red Sky menawarkan plot cerita yang amat seru. Mengangkat tema romantis jaman Joseon, ditampilkan lakon Hong Chong Gi (Kim Yoo Jung), seorang pelukis handal yang jatuh cinta dengan Ha Ram (Ahn Hyo Seop), sosok perwira bidang astronomi.

Mr. Queen (2020)

Mr. Queen, drama Saeguk terbaik yang tak boleh dilewatkan. Drama Mr. Queen menampilkan sisi unik nan kocak dari kehidupan seorang ratu. Tampilan visual dalam drama ini tak main-main, sepanjang menonton, Anda akan disuguhkan keindahan desain gaun hanbok yang dikenakan oleh sang ratu.

Drama Korea Mr. Queen. (dok. Viu)

The Crowned Clown (2019)

Berikutnya ada drama Korea The Crowned Clown, yang diadaptasi dari film Korea berjudul Masquerade yang sebelumnya telah tayang pada 2012. Secara garis besar, latar The Crowned Clown mengisahkan pergolakan yang terjadi di pertengahan masa pemerintahan Dinasti Joseon.

Mr. Sunshine (2018)

K-Drama yang wajib ditonton penggemar drama kolosal, salah satunya ialah Mr. Sunshine. Menghadirkan chemistry antara Lee Byung Hun dan Kim Tae Ri, drama ini sukses meraih rating tinggi dan memenangkan berbagai kategori awards.

Queen for Seven Days (2017)

Drama Korea Queen For Seven Days yang rilis pada 2017 silam ini melakonkan kisah nyata seorang Ratu Shin yang naik turun takhta dalam kurun waktu sangat singkat, yakni tujuh hari. Bukan tanpa alasan, hal itu dipicu keinginan lawan politiknya yang ingin menggulingkan dirinya.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. wikipedia.org (2016)

Moon Lovers masuk dalam deretan drama Korea sejarah terbaik sepanjang masa. Serial yang diperankan oleh penyanyi sekaligus aktris IU sebagai Go Ha Jin ini mengambil latar di tahun 941 pada masa dinasti Goryeon. Dirinya mengalami kejadian misterius ketika gerhana matahari total yang membuat dirinya melewati perjalanan waktu ke masa lalu. Ha Jin dipertemukan dengan pangeran-pangeran tampan yang diperankan oleh sejumlah idol K-Pop, salah satunya Baekhyun EXO.

Hwarang: The Beginning (2016)

Selain Moon Lovers, ada drama lain yang bertabur idol K-Pop yakni Hwarang. Dalam drama Hwarang: The Beginning, Taehyung atau V BTS beradu akting dengan artis-artis ternama Korea Selatan, seperti Park Seo Joon, Go Ara, Minho SHINEE dan Hyungsik ZE:A. Drama Hwarang: The Beginning mengisahkan latar belakang Korea pada masa pemerintahan dinasti Silla.

Love in the Moonlight (2016)

Drama Saeguk yang layak masuk watchlist ada Love In The Moonlight. Drama besutan KBS ini diadaptasi dari web novel karya penulis Yoon Yi Soo yang berjudul Moonlight Drawn By Clouds. Sinopsis drakor Love in the Moonlight bercerita tentang putra mahkota yang jatuh cinta kepada seorang kasim. Drama Love In The Moonlight dibintangi oleh dua pelakon berbakat, Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung.

Deretan drama diatas adalah drama Korea tentang sejarah terbaik sepanjang masa yang siap menghibur Anda. Tertarik untuk menontonnya?

LALA DITA PANGESTU

