Memahami Istilah Maknae dalam Grup K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop anggota termuda dikenal dengan sebutan maknae. Belakangan, sebutan maknae tak lagi melekat untuk Jisung NCT Dream. Kabar itu pun sampai trending Twitter.

Apa itu maknae?

Mengutip Soompi, maknae diartikan bungsu atau anggota paling muda dalam K-pop. Banyak dari maknae telah mendapat pengakuan global karena bakat dan kemampuannya yang menonjol. Misalnya, Jungkook BTS yang memulai debutnya saat umur 15 tahun. Ia sempat dijuluki Golden Maknae.

Maknae juga bisa berarti julukan yang merujuk perilaku. Misalnya, bukan anggota termuda dalam grup K-pop, tetapi perilakunya menyerupai maknae, misalnya cenderung dianggap polos atau lugu.

Mereka antara lain, Jisoo BLACKPINK, Jin BTS, Heeseung ENHYPEN, Nayeon TWICE, dan Minhyuk BTOB. Kendati begitu, penyebutan maknae dalam grup K-pop biasanya memang untuk yang termuda. Bisa juga disematkan untuk anggota yang tahun lahirnya sama dengan yang paling muda, tapi beda bulan.

Siapa anggota maknae grup K-pop?

1. Lisa BLACKPINK

Lisa BLACKPINK dikenal sebagai Royal Maknae. Penyanyi kelahiran Thailand itu memiliki skor popularitas yang mengesankan di Korea Selatan. Ia salah satu idola Korea paling berpengaruh di media sosial, dikenal berkat keterampilan menyanyi, rap, dan menari yang mumpuni.

2. Jungkook BTS

Mengutip The Korea Herald, salah satu anggota grup K-pop ini dijuluki Golden Maknae. Jeon Jungkook dari BTS dianggap maknae paling populer di antara semua grup K-pop. Sebab, kemampuannya yang mumpuni antara lain dalam menyanyi, rap, menari, bermain game online. Aktivitas yang diminati selalu berhasil mencuri perhatian pra penggemar K-pop. Ia pernah menerima penghargaan Order of Cultural Merit dalam kategori Korean Popular Culture and Arts Awards 2018 pada usia 21 tahun.

3. Sanha ASTRO

Sanha mendapat julukan Maknae on Top, karena tidak hanya vokalis. Tapi, ia telah memperluas popularitasnya sebagai model, aktor, komposer, dan penulis lirik. Namun, anggota ASTRO lainnya memiliki alasan unik untuk memanggilnya Maknae on Top. Meskipun menjadi yang termuda, Sanha memiliki daya pikat yang besar dalam grup K-pop ini.

