Profil Jisung NCT yang Sudah Dipanggil Hyung

TEMPO.CO, Jakarta - Park Ji-sung kelahiran Seoul pada 5 Februari 2002 di Seoul, Korea Selatan selebritas di bawah naungan SM Entertainment. Selebritas itu akrab dipanggil Ji-sung atau Jisung NCT. Ia lama dikenal sebagai anggota termuda di NCT Dream. Anggota termuda dalam dalam grup K-pop disebut maknae.

Namun, Jisung, kini sudah dipanggil hyung atau kakak laki-laki oleh trainee SM Entertaiment. Panggilan itu diucapkan dalam cuplikan konten Welcome to NCT Universe yang dirilis pada Selasa, 15 November 2022. Nama Jisung pun sempat trending di Twitter karena panggilan hyung ini.

Karier Jisung di dunia hiburan sudah dimulai sejak ia kecil. Saat taman kanak-kanak, gurunya meminta Jisung untuk menekuni bidang tari, karena melihat potensi dan kemauan Jisung yang sangat tinggi. Jisung mendalami bidang tari profesional bergabung dalam kelompok tari.

Menyukai industri hiburan

Ia juga ikut dalam acara Dancing 9, SM Entertainment tertarik untuk merekrutnya. Saat itu, Jisung masih kelas 5 pendidikan dasar. Ibunya sempat meminta Jisung mempertimbangkan tawaran itu sampai ia resmi bergabung sebagai peserta pelatihan SM Entertainment, seperti dilansir Soompi.

Pada 17 Desember 2013, Jisung resmi diperkenalkan sebagai bagian dari SM Rookies bersama Mark dan Hansol. Saat itu pula, ia menjadi anggota termuda dari peserta pelatihan SM Entertainment. Jisung mengambil bagian dalam Mickey Mouse Club di Disney Channel Korea pada 2015.

Satu tahun kemudian, Jisung debut sebagai anggota termuda NCT melalui unit NCT Dream dengan lagu Chewing Gum. Jisung diperkenalkan sebagai penari utama. Ia pun berhasil menarik perhatian penggemar dengan penampilan ceria dan talentanya.

Pada 2018, Jisung berpartisipasi dalam acara Dancing High, ajang penari muda Korea Selatan bertemu di panggung. Jisung mengikuti acara itu untuk menggali pengalamannya sebagai penari. Selama ini, ia tidak bisa menempuh pendidikan dan kegiatan normal, layaknya remaja lain. Tapi, harus fokus dalam pelatihan menjadi idola atau idol. Ia berharap, bertemu orang-orang yang meminati bidang yang sama akan menambah teman dan kemampuannya menari atau sebagai dancer.

Mengutip AsianWiki, selain Dancing High, Jisung pun bergabung dengan para seniornya dalam acara Why Not: The Dancer. Bersama Eunhyuk dari Super Junior, Lee Gikwang dari Highlight, Taemin dari Shinee, dan koreografer kenamaan Lia Kim, Jisung melancong ke Amerika Serikat. Ia ingin mendalami kemampuan dan melebarkan peluang sebagai koreografer internasional. Acara ini pun menjadi penanda posisi Jisung sebagai penari muda berbakat dari generasinya.

Selain berpartisipasi dalam agenda pribadi dan kegiatan NCT Dream, Jisung juga berperan dalam megaproyek NCT 2018 melalui album pertama yang bertajuk Empathy. Ia menjadi salah satu penari utama dalam lagu bersama, Black on Black. Pada Oktober hingga Desember, ia ikut dalam megaproyek NCT 2020 dalam satu dari dua lagu utama, Work It. Namun, Jisung tidak bisa mengikuti rangkaian promosi Resonance, karena mengalami cedera di bagian lutut.

Setelah mendulang kesuksesan dengan album perdana NCT Dream, Hot Sauce dan Hello Future, pada 2021 Jisung juga berpartisipasi dalam megaproyek NCT 2021 Universe.

