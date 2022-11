Konser MLTR dan Ari Lasso di Yogyakarta 6 November 2022, Tiket Festival Sold Out

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Michael Learns To Rock (MLTR) di Yogyakarta akan digelar 3 hari lagi, Minggu, 6 November 2022 di Sleman City Hall pukul 20.00 WIB. Grup musik rock asal Denmark ini akan mengguncang Jogja dalam konser bertajuk Back On The Road Tour 2022 bersama Ari Lasso sebagai opening act.

Ada tiga alasan penting mengapa harus nonton konser MLTR di Jogja. Pertama, ini adalah konser comeback pertama terbesar MLTR setelah 10 tahun di Yogyakarta. Kedua, penonton bisa nostalgia dan menyanyikan semua lagu-lagu hits MLTR bareng teman special dan orang tersayang. Ketiga, akan ada penampilan opening act Ari Lasso.

Penjualan tiket konser MLTR saat ini terus berjalan karena antusias yang luar biasa dari para penggemar yang datang dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bahkan dari Jakarta sekalipun. Untuk tiket festival sudah terjual habis (sold out) dan yang saat ini masih tersedia kelas Diamond dan Super VVIP dapat dibeli secara online hanya di tiket.com.

Personil Michael Learns to Rock (MLTR) Kare Wanscher (kanan), Jascha ritcher (tengah), Mikkel Lentz (kiri) saat konser di Palembang Sport and Convention Center, Sumatera Selatan, Jumat, 6 Oktober 2017. ANTARA/Feny Selly

"Alhamdulillah untuk kategori kelas Festival sudah sold out, yang kini tersedia kelas Diamond dan Super VVIP, karena penjualan berjalan cepat, buat yang belum beli buruan beli sekarang juga sebelum kehabisan, takut nanti gak kebagian sayang banget special moment bareng MLTR dan Opening Act Ari Lasso ini jangan sampai terlewatkan," kata Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 3 November 2022.

Tiket konser dengan harga normal konser MLTR Back On The Road Tour 2022 di Yogyakarta, dijual dengan harga Rp 1,3 juta untuk kelas Diamond dan Rp 1,8 juta untuk Super VVIP. "Bagi penonton di luar Yogyakarta kita juga menyediakan paket nonton MLTR special, tersedia paket Basic Packages & Rock Packages bersama @tegsamycar dimana paket tersebut sudah termasuk penginapan, transportasi dan tiket nonton konsernya sekaligus agar lebih praktis dan nyaman," kata Sysan Ibrahim.

MLTR akan kembali menghibur para penggemarnya di Jogja dengan lagu-lagu cinta klasiknya. Lagu-lagu hits yang sangat terkenal akan dibawakan seperti lagu That’s Why (You Go Away), Take Me To Your Heart, 25 Minutes, Sleeping Child, Paint My Love, The Actor, Out of The Blue, Complicated Heart, Nothing To Lose, Breaking My Heart, You Took My Heart Away, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Ari Lasso akan Jadi Pembuka Konser Michael Learns To Rock di Yogyakarta

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.