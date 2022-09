Ari Lasso akan Jadi Pembuka Konser Michael Learns To Rock di Yogyakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik, Michael Learns To Rock atau MLTR akan kembali tampil mengunjungi Yogyakarta dengan tajuk tur konsernya Back On The Road Tour 2022. Konser MLTR akan digelar Minggu, 6 November 2022 di Sleman City Hall, Yogyakarta, pukul 20.00 WIB.

Konser MLTR kali ini akan dimeriahkan oleh Ari Lasso yang jadi pembuka pertunjukan dari grup musik rock asal Denmark itu. "Apa yang membuat konser ini begitu istimewa? konser MLTR akan turut serta menampilkan bintang tamu spesial Ari Lasso yang akan menjadi band pembuka konser MLTR di Yogyakarta," demikian pernyataan Otello Asia selaku promotor dalam keterangan resminya pada Jumat, 9 September 2022.

Ari Lassi di penampilan perdana setelah istirahat untuk penyembuhan kankernya selama 10 bulan. Foto: IG Ari Lasso.

Sudah 10 tahun lamanya semenjak tur konsernya terakhir di Yogyakarta pada 2012. Michael Learns To Rock akan kembali menghibur para penggemarnya di Jogja dengan lagu-lagu cinta klasiknya. Lagu-lagu hits yang sangat terkenal akan dibawakan seperti lagu That’s Why (You Go Away), Take Me To Your Heart, 25 Minutes, Sleeping Child, Paint My Love, The Actor, Out of The Blue, Complicated Heart, Nothing To Lose, Breaking My Heart, You Took My Heart Away, dan masih banyak lagi.

Dengan penjualan album fisiknya sejak album perdananya yang dirilis pada 1991 telah mencapai lebih dari 11 juta keping album, lebih dari milyaran lagu yang telah terjual secara online (download), ditonton lebih dari 200 juta pemirsa pada laman YouTube, dan lebih dari 300 juta stream pada platform music Spotify, bahkan cerita sejarah mengenai Michael Learns To Rock adalah menjadi salah satu band yang paling sukses dari Denmark.

Di balik kesuksesan Michael Learns To Rock adalah berkat anugrah istimewa yang dimilikinya dalam menciptakan lagu, rekaman, dan tampil membawakan lagu-lagu pop dengan baik hingga terdengar dan membawa mereka terkenal hingga ke seluruh dunia.

Penjualan tiket presale akan mulai dijual pada Minggu, 11 September 2022 dan tiket kelas Normal akan tersedia mulai Senin, 12 September 2022, semua tiket dapat diperoleh secara online. Kisaran harga tiket konser Michael Learns To Rock di Yogyakarta mulai dari Rp 300.000 sampai Rp 1.800.000.

