Serba-Serbi WayV Menjelang Konser di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola naungan SM Entertainment, WayV akan konser tunggal perdana di Indonesia bertajuk 2024 WayV Concert (On The Way) in Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Oktober 2024.

"Rencana tempat duduk '2024 WayV Concert (On The Way) in Jakarta' telah dirilis! Mari berkumpul dan sambutlah konser perdana WayV pada tanggal 5 Oktober 2024 di Istora Senayan, WayZenNi!" tulis Dyandra Global Edutainment, promotor konser WayV di Indonesia melalui Instagram, Jumat, 19 Juli 2024.

1. Jadwal Konser

Promotor Dyandra Global mengumumkan tur konser WayV di Jakarta melalui Instagram @dyandraglobal dengan membagikan ulang poster dan jadwal. Tak hanya di Jakarta, WayV juga akan konser di berbagai kota lainnya, termasuk Nagoya pada 17-18 Agustus 2024, Kobe pada 22 dan 23 September 2024, Tokyo pada 28 dan 29 September 2024, Bangkok pada 2 dan 3 November 2024.

2. Lima Orang

Di Jakarta, konser WayV hanya lima dari enam anggota grup yang akan naik panggung, WinWin tidak ikut. "Pengumuman: lima anggota (Kun, Ten, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang) akan tampil dalam konser sesuai jadwal," keterangan dari WayV. Sebelumnya, WinWin juga telah dipastikan tidak akan terlibat dalam proyek comeback WayV. Kabar ini diumumkan melalui media sosial pada 10 Mei 2024 melalui X @WayV_official.

"Karena komitmennya dengan jadwal syuting drama di Cina, sayangnya WinWin tidak dapat bergabung dengan WayV untuk album baru yang dijadwalkan rilis pada bulan Juni," tulis WayV.

3. Harga Tiket

Penjualan tiket periode pertama prajual khusus untuk anggota WayZenNi pada 1 Agustus 2024 pukul 12.00 - 22.00 WIB. Periode kedua penjualan umum yang dimulai pada 2 Agustus 2024 pukul 12:00 WIB melalui situs web Dyandra. Untuk keanggotaan WayZenNi, registrasi harus dilakukan terlebih dahulu melalui Weverse Shop pada 19 Juli - 21 Juli 2024. Informasi mengenai cara registrasi keanggotaan WayZenNi tersedia di media sosial Dyandra Global Edutainment.

Terdapat lima kategori tiket yang bisa dipilih oleh penonton untuk konser WayV, yaitu CAT 1 (Rp2.950.000), CAT 2 (Rp2.750.000), CAT 3 (Rp2.4 juta), CAT 4 (Rp2 juta), dan CAT 5 (Rp1,5 juta). Harga tersebut belum termasuk pajak 10 persen dan biaya layanan platform 5 persen.

Setiap kategori tiket juga menawarkan berbagai keuntungan, seperti akses ke soundcheck, poster bertanda tangan. Ada pula foto polaroid bertanda tangan yang akan diberikan kepada penggemar beruntung sesuai dengan kuota masing-masing kategori.

ADINDA JASMINE PRASETYO | ANTARA

