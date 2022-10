Jin BTS Perdana Bawakan The Astronaut di Konser Coldplay

TEMPO.CO, Jakarta - Jin BTS akan bergabung dalam tur dunia Coldplay untuk penampilan spesial dari single solonya yang akan datang. Single solo Jin bertajuk The Astronaut akan dibawakan secara langsung pertama kali dalam konser Coldplay di Argentina pada Jumat, 28 Oktober 2022.

Melansir dari Soompi, BTS membagikan percakapan menggemaskan antara Jin dan Chris Martin dari Coldplay, melalui media sosial mereka pada Kamis, 20 Oktober 2022. Dalam pesan tersebut, Chris Martin mengundang Jin untuk bergabung dengan band di perhentian tur dunia mereka di Argentina pekan depan.

"Aku mendengar bahwa kamu mengumumkan singlemu, itu sangat keren. Jika kamu bisa mendapatkan izin, apakah kamu mau datang ke Argentina minggu depan dan menyanyikan The Astronaut secara langsung bersama kami," kata Chris Martin, vokalis Coldplay.

Keduanya juga mengobrol tentang inspirasi lagu tersebut dan merefleksikan kemampuan untuk mengerjakannya bersama. Big Hit Music secara resmi mengumumkan bahwa single The Astronaut ditulis bersama oleh Jin dan Coldplay, pada Kamis, 20 Oktober 2022.

"Terima kasih banyak telah bekerja sangat erat dalam lagu ini denganku, dan mendengarkan pendapatku di setiap langkah. Aku merasa sangat terhormat telah bekerja denganmu, superstarku, saudaraku. Dan menampilkan lagu ini di Argentina terdengar luar biasa! Aku akan mewujudkannya tidak peduli apa karena kamu adalah superstarku," balas Jin.

Coldplay dan BTS tampil membawakan Universe dalam acara American Music Awards di Microsoft Theater di Los Angeles, California, 22 November 2021. BTS dan Coldplay untuk pertama kali tampil bersama di atas panggung setelah My Universe dirilis pada September 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Penampilan Jin di konser Coldplay juga telah dikonfirmasi oleh Big Hit Music. “Jin BTS akan menampilkan The Astronaut dengan Coldplay di pemberhentian Argentina dari tur dunia MUSIC of the SPHERES," kata Big Hit Music. "Karena single solo Jin The Astronaut ditulis bersama oleh Coldplay, penampilan ini akan jauh lebih bermakna. Kami meminta banyak minat dari penggemar.”

Band ikonik Inggris itu sebelumnya pernah berkolaborasi dengan BTS untuk single My Universe, yang baru-baru ini mendapatkan platinum di Amerika Serikat.

Coldplay akan menggelar tur konser di sejumlah negara, salah satunya di Buenos Aires, Argentina. Khusus di kota tersebut, konser akan disiarkan secara langsung di 70 bioskop di seluruh dunia, termasuk Indonesia di CGV. CGV akan menayangkan konser ini secara real time dari Stadium River Plate, Buenos Aires, Argentina pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

The Astronaut akan dirilis pada Jumat, 28 Oktober 2022 pukul 1 siang waktu Korea Selatan. Di hari yang sama jam 7 malam waktu setempat, Jin BTS akan naik panggung di Argentina bersama Coldplay untuk penampilan perdananya. Setelah konser, penampilan Jin dari The Astronaut akan diunggah ke saluran YouTube resmi BTS BANGTAN TV.

Baca juga: Jin BTS Rilis Album Solo Pedana Sebelum Wamil, Diduga Kolaborasi dengan Coldplay

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.