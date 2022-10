Member BTS akan Jalani Wamil, Dimulai dari Jin dan Kembali 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Big Hit Music mengumumkan BTS bakal comeback secara penuh pada 2025 mendatang, setelah para member memutuskan untuk ikut wajib militer (wamil) yang dimulai dari Jin BTS. Namun, untuk sementara waktu, pihak agensi belum bisa memberikan kepastian mengenai kapan waktu persis comeback BTS itu bakal terjadi.

"BIGHIT MUSIC dengan bangga mengumumkan hari ini, semua member BTS berencana memenuhi wajib militer. Setelah konser fenomenal mereka untuk mendukung upaya Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030, dan setelah para member menjalani promosi solo, ini adalah waktu yang tepat bagi member BTS untuk menjalani wajib militer," ungkap BigHit Music dalam pengumuman yang mereka sampaikan di Weverse, Senin, 17 Oktober 2022.

Mulai Wamil Setelah Proyek Solo Member BTS

"Setelah BTS terbentuk 10 tahun lalu, mereka meraih kesuksesan secara internasional, memecahkan sejumlah rekor, dan melambungkan nama K-Pop hingga mencuri perhatian global. BIGHIT MUSIC fokus mencari momen yang tepat untuk menghormati kewajiban negara, dan saat tepat bagi anak-anak muda yang sehat ini menjalani wajib militer dengan sesama anak muda usianya, dan sekaranglah saatnya," Big Hit melanjutkan.

Jin BTS sebagai member tertua akan menjadi yang pertama menjalani wajib militer. Kapan pastinya, menurut Big Hit Music, akan diputuskan setelah ia merilis lagu solo dalam waktu dekat.

Member BTS lain juga akan berencana melakukan wajib militer menyusul Jin. Sehingga BTS akan kembali sebagai grup pada 2025.

"Jin akan memulai proses pendaftaran setelah jadwal perilisan lagu solonya diputuskan pada akhir Oktober. Ia kemudian akan menjalani prosedur wajib militer sesuai dengan aturan pemerintah Korea. Semua member nantinya juga akan menjalani wajib militer sesuai dengan rencana mereka. Baik perusahaan dan member BTS sangat menantikan kembali bersama sebagai grup sekitar 2025 setelah menyelesaikan kewajiban mereka," tulis Big Hit melanjutkan.

Menurut Big Hit Music, dengan perilisan antologi album di awal tahun, akan membuka jalan bagi para member untuk mengeksplorasi proyek individunya. "Sebagai bagian dari keluarga HYBE, kami akan mendukung dan mendorong artis kami, juga sangat bangga karena masing-masing dari mereka punya waktu untuk mengeksplorasi minat mereka yang unik, juga menjalani kewajiban dengan melayani negara yang menjadi rumah mereka," tulis agensi itu menambahkan.

Di akhir pernyataan, Big Hit Music menegaskan perilisan terakhir mereka bukan sebagai perpisahan. Namun sebuah janji, bahwa RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook akan kembali berkumpul bersama dan berkarya selama beberapa tahun ke depan.

Banyak support datang dari ARMY untuk para member BTS pada kolom komentar pada akun Twitter @BIGHIT MUSIC. "Aku bakal nunggu kok," cuit @yas7. "love u always," tulis @laNina7. "WE WILL WAIT FOR YOU JIN," cuit @ArvenArmy. "We'll be waiting, we're here forever!! timpal @Anna7. "Let's meet again BTS as a group in 2025" @Jane7. "Waiting until the end forever..." tulis @DiniAja.

