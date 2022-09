10 Karakter Terkuat di Anime One Punch Man yang Sulit Dikalahkan

TEMPO.CO, Jakarta - One Punch Man merupakan serial anime Jepang yang populer dan banyak digandrungi para pecinta anime. One Punch Man bercerita tentang pertarungan para pahlawan super. Nah, siapa saja karakter terkuat anime One Punch Man?

tKarakter terkuat anime One Punch Man

Anime One Punch Man ditulis oleh ONE dan diilustrasikan oleh Yusuke Murata. Anime bergenre action comedy ini awalnya dimulai sebagai komik web pada awal tahun 2009, hingga kemudian saat ini menjadi hits anime populer di dunia.

Ada berbagai macam karakter dalam anime One Punch Man, mulai dari karakter utamanya yang bernama Saitama dan Genos, para hero association, villain, monster, dan berbagai macam karakter lainnya.

1. Saitama (Caped Baldy)

Gelar karakter terkuat dalam anime One Punch Man sementara masih ditempati oleh Saitama. Hingga saat ini, tak ada satupun musuh yang sanggup mengalahkan Saitama dalam bertarung. Meskipun tidak memiliki kemampuan khusus seperti hero lain, Saitama memiliki kekuatan manusia yang jauh melebihi batas. Setiap monster bisa hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Karena terlalu kuat, Saitama bahkan merasa jenuh saat bertarung karena musuhnya memiliki kekuatan tak sebanding dengannya.

2. Blast

One Punch Man, Blast. YouTube

Selain Saitama, Blast juga termasuk hero paling kuat dari hero association dalam manga dan anime One Punch Man. Dikenal dengan sebutan Burasuto, ia merupakan hero rank S nomor satu. Kemampuan Blast yang luar biasa ialah kemampuan menjelajahi ruang waktu. Di salah satu chapter One Punch Man versi manga, terlihat Blast keluar dari lubang hitam yang bentuknya seperti black hole. Black hole dianggap sebagai benda luar angkasa paling kuat dengan kekuatan gravitasi tak terhingga.

3. Tatsumaki

Urutan hero rank S terkuat nomor 2 dalam hero association One Punch Man ialah Tatsumaki. Tatsumaki merupakan salah satu karakter hero magic terkuat yang mendapat banyak jatah tayang di serial One Punch Man. Terbang dan telepati merupakan pengembangan kekuatan utamanya. Ia memiliki julukan Terrible Tornado, karena skala kekuatannya sangat luar biasa hingga mampu meratakan seluruh wilayah kota.

4. Boros

Boros, salah satu monster atau alien teratas dalam anime One Punch Man. Villain satu ini memiliki kekuatan super melampaui seluruh monster association. Ketangguhan dan kekuatannya bahkan mendorongnya bertahan cukup lama saat bertarung melawan Saitama. Kekuatannya juga dibuktikan melalui penaklukannya terhadap banyak planet sebelum menuju ke bumi.

5. Bang the Silver Fang

Bang atau lebih populer dikenal sebagai Silver Fang adalah karakter hero yang memiliki spesialisasi dalam ilmu bela diri. Bang menguasai dua aliran bela diri, yaitu Exploding Heart Release Fist dan Water Stream Rock Smashing Fist. Karena kemampuannya dalam bertarung, ia masuk dalam jajaran hero rank S terkuat nomor 3. Bang juga membuka dojo untuk mengajarkan dan menyalurkan kekuatannya kepada para muridnya.

6. Garou

One Punch Man, Garou. YouTube

Garou merupakan karakter antagonis utama dalam anime One Punch Man. Karakter One Punch Man satu ini pernah menjadi murid terbaik Bang. Namun, ia diusir dari dojonya karena aksinya yang brutal menyerang banyak siswa. Setelah kejadian tersebut, ia bertekad untuk membalaskan dendam dengan menjadi monster yang mengalahkan setiap hero yang ia temui.

7. Orochi

Garou adalah villain terkuat yang berhasil mengalahkan banyak hero termasuk hero rank S. Orochi memiliki kontrol penuh akan tubuhnya yang dapat membuat dirinya berubah menjadi naga besar atau memadatkan tubuhnya menjadi bentuk manusia. Kekuatan supernya yakni mampu menyerap dan menembakkan energi dalam output yang luar biasa.

8. Black Sperm

Black Sperm adalah salah satu monster ancaman Dragon. Black Sperm bahkan bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatan Garou. Kemampuan khususnya yakni bisa terus membelah diri. Yang paling mengerikan dari dirinya adalah ketika berubah wujud ke Golden Sperm.

9. Metal Knight

Metal Knight. YouTube

Metal Knight adalah salah satu karakter hero dalam serial One Punch Man yang muncul dalam bentuk tubuh robot atau cyborg berukuran besar. Dr. Bofoi merupakan sosok di balik robot Metal Knight. Saat ini, Metal Knight berada dalam urutan keenam hero rank S. Dr. Bofoi setidaknya memiliki seratus robot yang telah diberi persenjataan sesuai fungsi dan tugasnya. Semua robotnya itu ia dikendalikan dari jarak jauh.

10. Genos

Berbeda dengan Metal Knight yang dikendalikan manusia, Genos ialah hero yang memiliki tubuh asli dalam bentuk robot. Genos mempunyai kekuatan mengeluarkan sinar panas yang bahkan mampu menjebol sebuah tembok tebal. Kekuatannya tersebut didukung dengan kemampuan terbang dan melakukan pergerakan yang cepat. Tubuh robotnya menjadikannya sebagai salah satu karakter sangat sulit untuk dikalahkan musuh. Selain itu, ia juga mampu melakukan peningkatan atau upgrade terhadap kekuatannya.

Karakter diatas merupakan karakter terkuat dalam anime One Punch Man. Wah setiap karakternya mempunyai kemampuan khusus yang sangat unik, ya. Siapa karakter favorit Anda?

LALA DITA PANGESTU

