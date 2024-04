6 Anime Terbaru yang Tayang Mulai April 2024 di Vidio, Ini Jadwal dan Sinopsisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vidio akan menghadirkan berbagai koleksi tayangan Anime terbaru mulai dari genre adventure-comedy hingga action-mystery. Penggemar dapat segera menyaksikannya mulai April ini dengan subtitle Bahasa Indonesia dan Inggris.

Berikut beberapa judul Anime yang dapat segera disaksikan di Vidio mulai April 2024:

1. My Hero Academia: Memories

Serial manga dan anime terkenal, My Hero Academia, kini akan kembali hadir menghibur para penggemar dan sudah bisa disaksikan di aplikasi Vidio. Melalui 4 episode, anime bergenre action ini akan membuat penggemar menggali lebih dalam dengan menyoroti musim-musim sebelumnya. Tidak hanya menampilkan adegan lama, tayangan spesial karya Kohei Horikoshi akan menghadirkan adegan dengan penyegaran yang sempurna.

Mengisahkan Izuku Midoriya, seorang protagonis muda yang penuh tekad dan mewarisi kekuatan super dari pahlawan terhebat di dunia. Namun, Midoriya tersadar bahwa mencapai kehebatan tidaklah mudah. Terlepas dari tekad dan keberaniannya, ia harus mengatasi berbagai tantangan, menghadapi musuh yang tangguh, dan menavigasi kompleksitas masyarakat pahlawan untuk mewujudkan impiannya menjadi pahlawan sejati.

Suguhan empat tayangan spesial ini akan menghantarkan penggemar menjelang My Hero Academia Season 7 yang akan tayang pada Mei mendatang. Namun, sebelum memulai season 7, saksikan My Hero Academia: Memories pada hari yang sama dengan penayangannya di Jepang mulai Sabtu, 6 April 2024 pukul 16.30 WIB.

2. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2

Ini adalah kelanjutan season kedua dari kisah reinkarnasi seorang pria berumur 34 tahun, yang kembali terlahir di dunia sihir menjadi seorang bernama Rudeus Greyrat. Mengadaptasi volume ke-10 dari seri novel karya Rifujin na Magonote, Season 2 Part 2 akan dibuka dengan persiapan dari pernikahan antara Sylphy dan Rudeus. Selain pernikahan, kehidupan keduanya juga akan disibukkan dengan kedatangan dua adik perempuan dari Redeus yaitu Aisha dan Norn, yang membuat hubungan pasangan baru ini semakin menghangat.

Tak hanya itu, pada part kedua ini, Rudeus juga akan melakukan penyelamatan terhadap ibunya, Zenith, yang menghilang sejak kecelakaan teleportasi yang terjadi pada season pertama. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2 akan tayang bersamaan dengan jadwal di Jepang pada Ahad, 7 April 2024 pukul 22.00 WIB.

3. KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3

Anime bergenre adventure comedy ini akan kembali melanjutkan petualangan Kazuma Satou, seorang laki-laki yang bereinkarnasi karena menyelamatkan gadis muda. Mengadaptasi dari light novel karya Natsume Akatsuki dan Kurone Mishima, KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! tidak seperti anime isekai lainnya yang berbekal kekuatan, petualangan Kazuma hanya mengandalkan kecerdasan dan keberuntungannya.

Mengisahkan kepulangan perjalanan Kazuma dan kawan-kawannya di Desa Setan Merah, seorang putri dari kerajaan, Putri Iris, mengirim surat karena ingin mendengarkan pertempuran Kazuma dengan Raja Iblis. Kemenangan Kazuma melawan Raja Iblis memicu minat kerajaan untuk meminta bantuan menangkap pencuri ksatria, Chris, yang telah merampas kekayaan kekaisaran. Percikan ketertarikan Putri Iris dengan Kazuma mulai diperlihatkan, khususnya saat Putri Iris memanggil Kazuma menjadi ‘Oniichan’, yaitu kakak laki-laki.

Petualangan yang disertai humor dari karakter Kazuma, Aqua, Megumin, dan Darkness di KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3 ini juga akan tayang pada hari yang sama dengan penayangan di Jepang mulai Rabu, 10 April 2024 pukul 22.00 WIB.

4. The Misfit of Demon King Academy II Part 2

Anos Voldigoad kembali bereinkarnasi untuk menghentikan pertikaian yang ada. Untuk menghadirkan dunia yang damai, ia bergabung dengan Akademi Raja Iblis dan menaiki tangga hierarki.

Pada The misfit of Demon King Academy II Part 2 ini, akan menghadirkan peristiwa baru yang menjadi momen besar bagi karakter Anos Voldigoad, setelah meraih kemenangan atas Nosgalia, Zeke Ozma, dan Avos Dilhevia, menghancurkan ketiganya sambil mengubah Zeke Ozma menjadi burung hantu miliknya dan mereinkarnasi Misa sebagai roh murni. Penemuan baru akan dilakukan, karena Naga akan mulai berkeliaran di dunia, setelah sebelumnya diyakini telah punah, sementara Anos akan menelusuri Dunia Bawah untuk pertama kalinya, belajar tentang nasib kejam yang menunggunya, dan keputusan yang diambil untuknya.

The Misfit of Demon King Academy II part 2 dapat disaksikan pada hari yang sama dengan penayangan di Jepang mulai Jumat, 12 April 2024, setiap Jumat pukul 23.30 WIB.

5. Black Butler: Public School Arc

Sang pelayan iblis akan kembali bersama masternya untuk menjalankan misi dari Ratu Victoria di Black Butler: Public School Arc! Setelah perjalanannya di film Black Butler: Book of The Atlantic, Ciel Phantomhive kembali menerima misi baru untuk menyelidiki keberadaan keponakan ratu yang menghilang tanpa kabar saat sedang bersekolah di sekolah Weston. Oleh karena itu, Ciel dan pelayan iblisnya, Sebastian Michaelis, memutuskan untuk menyamar menjadi seorang murid dan guru untuk mengungkap misteri di balik sekolah Weston.

Sekolah Weston merupakan sekolah terbaik di Britania Raya yang sangat mementingkan tradisi, di mana seluruh anak laki-laki bangsawan berusia 13-19 tahun belajar dan tinggal bersama di empat asrama. Keempat asrama itu dipimpin oleh empat prefek yang biasa disebut P4, dengan Edgar Redmond sebagai prefek asrama Scarlet Fox (Red House), Lawrence Bluewer sebagai prefek asrama Sapphire Owl (Blue House), Herman Greenhill sebagai prefek asrama Green Lion (Green House), dan Gregory Violet sebagai prefek asrama Violet Wolf (Purple House). Untuk dapat mengetahui keberadaan keponakan Ratu Victoria, Ciel harus mendekati P4 tersebut yang ternyata memegang kunci utama dari masalah ini.

Black Butler: Public School Arc dapat disaksikan pada hari yang sama dengan penayangannya di Jepang mulai Sabtu, 13 April 2024 pukul 23.00 WIB.

6. Kaiju No. 8

Anime dengan genre action sci-fi ini akan tayang sebanyak 24 episode, berlatar di negara Jepang yang telah diserang oleh monster bernama Kaiju selama bertahun-tahun. Diproduksi oleh studio animasi terkenal Production I.G, Kaiju No. 8 menjadi salah satu anime yang dinanti-nanti di tahun ini. Selain itu, lagu penutup dari anime ini juga akan diisi oleh karya spesial grup pop musik terkenal di Amerika yaitu OneRepublic dengan judul “Nobody”.

Mengisahkan kehidupan Kafka Hibino, seorang pria berusia 35 tahun yang sangat ingin bergabung ke sebuah unit militer elit yang disebut sebagai pasukan pertahanan, dengan tugas untuk menjaga masyarakat dari serangan Kaiju. Namun, karena tidak berhasil menggapai mimpinya tersebut, ia bekerja menjadi seorang petugas pembersihan mayat- mayat Kaiju dan korbannya. Suatu hari, ia mendapatkan kesempatan kembali untuk bergabung ke dalam pasukan pertahanan, tetapi tak disangka bahwa ia tiba-tiba berubah menjadi sebuah Kaiju.

Kaiju No. 8 yang akan disiarkan bersamaan dengan perilisannya di Jepang dan dapat disaksikan mulai Sabtu, 13 April 2024 pukul 22.00 WIB.

