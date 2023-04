Netflix Kenalkan Deretan Tayangan Anime Terbaru di AnimeJapan 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali berpartisipasi dalam AnimeJapan 2023 dengan menampilkan berbagai judul anime yang sedang dan akan tayang, termasuk anime yang memiliki banyak penggemar seperti PLUTO, serta serial yang baru akan dirilis, Ooku: The Inner Chambers. Melalui berbagai stan promosi dan acara bertabur bintang, Netflix siap memukau para penggemar anime, baik di dalam dan di luar Jepang.

Koleksi yang dipamerkan mencakup berbagai genre dari science fiction hingga aksi, termasuk judul-judul yang baru dirilis seperti, Ooku: The Inner Chambers (akan tayang pada 2023) yang merupakan adaptasi anime pertama dari manga karya Fumi Yoshinaga, atau anime Yakitori: Soldiers of Misfortune (Mei 2023), hasil adaptasi dari novel fiksi ilmiah militer karya Carlo Zen, yang memulai debut dengan The Saga of Tanya the Evil.

Jajaran anime ini akan menemani judul lain yang sudah diumumkan sebelumnya seperti Onmyoji (akan tayang akhir 2023), sebuah serial animasi karya Baku Yumemakura yang dibuat berdasar pada kisah tentang peramal yin-yang kuno Abe Seimei.

Besarnya Antusiasme Penonton Global terhadap Anime

“Selama bertahun-tahun kami mempelajari bahwa penggemar menyukai keberagaman katalog konten kami. Tahun ini kami memiliki banyak tontonan bagi setiap penggemar anime, mulai dari karya penulis hebat seperti PLUTO (akan tayang pada 2023) dan oku: The Inner Chambers, hingga favorit penggemar seperti Onmyoji, Yakitori, dan masih banyak lagi. Kami juga merasa senang saat melihat peningkatan antusiasme penonton global terhadap anime, yang mencapai angka 100 juta orang per tahun," kata Yuji Yamano, Direktur Konten di Netflix.

Sebagai bagian rangkaian acara AnimeJapan, Netflix mengundang penulis PLUTO Naoki Urasawa, pengisi suara Yoko Hikasa (Shaman King) dan Minori Suzuki (Macross Delta), serta pengawas produksi Macoto Tezka untuk berbagi antusiasme atas tayangnya PLUTO, yang telah lama ditunggu para penggemar. Selain itu, Netflix juga berbagi cuplikan proyek-proyek seru lain, serta merilis poster teaser PLUTO karya Naoki Urasawa, yang akan memberikan sekilas gambaran tentang karakter dan anime tersebut.

Daftar Tayangan Anime Terbaru Netflix

1. Ooku: The Inner Chambers

Manga mahakarya Fumi Yoshinaga, Ooku: The Inner Chambers, akan diadaptasi menjadi anime untuk pertama kalinya. Terinspirasi oleh oku, yang secara historis merupakan tempat tinggal wanita di Kastil Edo, kisah ini mengungkap sejarah ruang dalam tempat peran gender dibalik. Ketika wabah misterius menyebabkan penurunan tajam pada populasi pria, para wanita terpaksa mengambil peran sentral dan otoritatif dalam masyarakat Jepang selama periode Edo. Penasaran mengapa para wanita menggunakan nama pria ketika menjadi penerus garis keturunan keluarga, Yoshimune, shogun kedelapan dari Keshogunan Tokugawa, meneliti arsip oku yang berasal dari masa pemerintahan shogun Tokugawa ketiga, Iemitsu. Saat membacanya, Yoshimune mulai mengungkap sejarah ruang dalam.

2. Yakitori: Soldiers of Misfortune

Serial animasi yang akan datang ini diadaptasi dari novel fiksi ilmiah militer baru karangan Carlo Zen, dengan debut The Saga of Tanya the Evil yang menyegarkan. Akira Ihotsu adalah pemuda yang terus-menerus memberontak melawan masyarakat yang menindas di Bumi masa depan, yang dipimpin dan dikendalikan oleh Shoren, Federasi Perdagangan Sistem Pan-Star. Suatu hari, Akira direkrut oleh Pupkin, seorang “juru masak” Shoren, dan mengajukan diri untuk bergabung dengan pasukan infanteri orbit planet, “Yakitori”—pasukan brutal dengan tingkat kematian mencengangkan, rata-rata 70 persen, dalam setiap misi. Bersama orang-orang eksentrik dari beberapa negara lain, Akira melawan takdirnya yang sudah ditentukan.

3. Onmyoji

Pada 1986, novelis Baku Yumemakura memukau imajinasi banyak orang dengan cerita Onmyoji tentang peramal yin-yang kuno, Abe Seimei. Misteri supernatural yang berpusat pada tokoh bersejarah ini terus berlanjut dan telah diceritakan dalam berbagai format media, termasuk manga, live action, dan pertunjukan teater. Namun, Serial Netflix ini merupakan adaptasi anime pertama. Berdasarkan latar karya aslinya dan episode asli tambahan, serial ini menghadirkan kisah yang belum pernah diceritakan tentang onmyoji Abe Seimei yang hebat dan rekannya, Minamoto Hiromasa, saat mereka memecahkan kasus-kasus misterius seputar manusia dan iblis.

4. PLUTO

Banyak dipuji sebagai mahakarya, manga PLUTO diadaptasi dari kisah Astro Boy ‘The Greatest Robot on Earth’ karya Osamu Tezuka tahun 1964, dan ditulis oleh Naoki Urasawa (20th Century Boys, Yawara!, Master Keaton) dan kolaborator lamanya, Takashi Nagasaki. Drama menegangkan ini berlatar di dunia futuristik baru, tempat manusia dan robot canggih hidup berdampingan dengan harmonis. Manga yang menuai pujian internasional ini telah memenangi banyak penghargaan, termasuk Tezuka Osamu Cultural Prize. Versi teatrikal manga PLUTO yang diproduksi tahun 2015 dipentaskan kembali pada tahun 2018 karena banyaknya permintaan dan telah melakukan tur di Jepang dan Eropa.

