13 Rekomendasi Anime Terbaru yang Rilis Pada Musim Panas 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Soal karakter dan alur cerita anime Jepang memang tak perlu diragukan lagi. Namun begitu, Anda mesti tahu bahwa penayangan anime di Jepang juga dirilis berdasarkan musim. Musim tersebut di antaranya musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Apa saja deretan anime Jepang terbaru 2022 yang rilis pada musim panas tahun ini? Simak rangkumannya berikut.

Anime musim panas terbaru 2022

Kehadiran anime tiap musim pasti sangat dinanti oleh para anime lovers. Untuk anime musim panas, biasanya muncul di bulan Juni hingga September. Di tahun 2022, banyak pilihan anime edisi summer season yang bisa ditonton. Sebagian besar anime telah dirilis, bahkan telah tamat. Sedangkan beberapa diantaranya sedang on-going. Genre yang diusung dalam anime bermacam-macam, meliputi comedy, fantasy, action, romance, dan berbagai genre lainnya.

Merangkum dari myanimelist.net, berikut deretan anime Jepang terbaru 2022 yang rilis pada musim panas tahun ini.

1. Engage Kiss

Rekomendasi anime terbaru yang pertama yaitu Engage Kiss. Anime ini berlatar tempat di Baylon City, sebuah kota maju yang menyimpan banyak sumber daya energi. Anime yang diproduksi oleh Studio A-1 Pictures ini bercerita tentang pria bernama Shu, seorang pebisnis yang menjalankan perusahaan kecil. Siapa sangka, ternyata Shu merupakan seorang pemburu iblis. Dalam aksinya, ia dibantu seorang wanita bernama Kisara.

2. Heroine Tarumono!

Anime Heroine Tarumono! menceritakan kisah seorang gadis yang merantau untuk mengenyam pendidikan SMA. Selama bersekolah, ia juga menyibukan diri dengan kegiatan ekstrakurikuler, part time, hingga pelatihan untuk unit idola SMA LIP×LIP. Anime satu ini wajib ditonton untuk Anda pecinta anime genre musical.

Heroine Tarumono. wikipedia.org

3. Isekai Ojisan

Siapa yang sedang mencari rekomendasi anime bergenre isekai? Yosh! Isekai Ojisan adalah pilihan yang tepat. Ojisan (seorang kakek) bernama Yousuke Shibazaki terbangun dari koma setelah 17 tahun. Saat terbangun, ia berbicara menggunakan bahasa aneh, bahkan bisa mengeluarkan sihir. Keponakannya pun menyadari bahwa kakeknya datang dari portal isekai.

4. Isekai Yakkyoku

Novel Isekai Yakkyoku karya Liz Takayama diadaptasi menjadi salah satu anime yang rilis pada musim panas 2022. Anime ini menceritakan seorang pria berumur 31 tahun. Ia berprofesi sebagai peneliti medis. Karena kelelahan bekerja, ia pun meninggal di usianya yang masih terbilang muda. Setelah meninggal, ia malah terbangun dalam tubuh seorang anak berusia 10 tahun.

5. Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

Kawaii dake ja Nai Shikimori-san, salah satu anime genre shounen yang tayang pada musim panas tahun ini. Seperti genre shounen pada umumnya, anime ini memilih seorang anak laki-laki sebagai karakter utamanya. Yuu Izumi, seorang siswa SMA yang hidupnya penuh dengan cobaan berat. Kehadiran seorang Shikimori perlahan mampu membuat hidupnya menjadi lebih berwarna.

6. Kinsou no Vermeil

Rekomendasi anime selanjutnya ialah Kinsou no Vermeil. Anime ini menceritakan seorang siswa Akademi Sihir Kerajaan Ortigia. Ia bekerja sama dengan iblis agar dirinya bisa lulus dalam ujian. Dirilis pada bulan Juli 2022, anime ini mengusung tema fantasy, comedy, hingga romance.

7. Kuro no Shoukanshi

Kuro no Shoukanshi merupakan novel yang diterbitkan di tahun 2014. Novel ini kemudian diadaptasi menjadi manga pada tahun 2018 dan anime pada 2022 dengan judul yang sama. Dikisahkan seorang pria bernama Kelvin yang tiba-tiba terbangun di tempat yang asing. Rupanya, ia telah menukar ingatannya dengan kekuatan supranatural. Anime ini bergenre fantasy action.

8. Lycoris Recoil

Salah satu anime genre action terbaik yang rilis pada musim panas tahun ini berjudul Lycoris Recoil. Organisasi bernama Direct Attact (DA) merekrut anak yatim piatu yang akan dijadikan sebagai agen rahasia. Main character Takina Inoue merupakan salah satu agen rahasia dengan kemampuan terbaik di organisasi tersebut.

Lycoris Recoil. wikipedia.org

9. Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta

Berawal dari kisah cinta sepasang kekasih bernama Mizuto Irido dan Yume Ayai. Keadaan memaksa mereka harus berpisah. Tidak disangka, keduanya dipertemukan kembali di masa depan, namun sebagai saudara tiri.

10. Saikin Yatotta Maid ga Ayashii

Seorang majikan menyewa maid (pembantu) bernama Lilith untuk menjaga anaknya. Pada awalnya, semua berjalan seperti biasanya. Namun, seiring berjalannya waktu sang anak majikan menunjukan gerak-gerik mencurigakan. Genre anime ini ialah romance comedy.

11. Soredemo Ayumu wa Yosetekuru

Berawal dari klub shogi (catur Jepang). Ayumu Tanaka yang saat itu masih kelas 10, bergabung dalam club shogi. Waktu terus berlalu, ia menaruh hati pada ketua klubnya, Urushi Yaotome.

12. Summer Time Rendering

Rekomendasi anime karya Studio OLM yang layak masuk watchlist ialah Summer Time Rendering. Ajiro Shinpe yang sedang menempuh pendidikan di Tokyo, terpaksa harus pulang ke kampung halamannya karena tragedi yang menimpa keluarganya. Tragedi itu menyebabkan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Ia pun memulai penyelidikan untuk mengetahui dalang di balik tragedi tersebut.

Summer Time Rendering. wikipedia.org

13. Tensei Kenja no Isekai Life

Rekomendasi anime terakhir yakni Tensei Kenja no Isekai Life. Seperti anime isekai lainnya, anime ini berlatar dunia isekai. Seorang karyawan bernama Yuji Sano secara tidak sengaja masuk ke dalam portal isekai di komputer saat ia bekerja. Ia pun terbangun di dunia baru yang sangat asing. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di dunia baru ini ia memiliki kekuatan super. Genre dalam anime ini meliputi action dan fantasy.

Itu dia beberapa rekomendasi anime terbaru yang rilis pada musim panas tahun ini. Pastikan catat tanggal rilisnya agar tidak ketinggalan, ya. Selamat menonton.

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: Mengapa Generasi Z Doyan Nonton Anime? 7 Manfaat Menonton Anime