Thor: Love and Thunder hingga Film Pendek The Simpsons Tayang di Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar Day memberikan lebih banyak kegembiraan dengan konten-konten spesial yang akan tayang perdana secara global pada Kamis, 8 September 2022. Deretan konten terbaru yang akan hadir meliputi Thor: Love and Thunder dan Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder, Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return, versi Sing-Along dari Frozen dan Frozen 2, serta film pendek baru dari The Simpsons yang berjudul Welcome to the Club.

Disney+ Hotstar Day akan menghadirkan deretan konten global terbaru dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, The Simpsons, dan masih banyak lagi. Selain konten yang telah diumumkan sebelumnya seperti Pinocchio, episode baru dari She-Hulk: Attorney at Law, Cars on the Road, Growing Up, dan Epic Adventures with Bertie Gregory.

Berikut sejumlah tayangan terbaru yang akan hadir di Disney+ Hotstar:

Thor: Love and Thunder Thor: Love and Thunder menghadirkan cerita God of Thunder (Chris Hemsworth) dalam sebuah perjalanan yang belum pernah ia tempuh sebelumnya – yaitu perjalanan untuk mencari jati diri. Namun, perjalanannya diganggu oleh seorang pembunuh galaksi yang dikenal dengan nama Gorr the God Butcher (Christian Bale). Gorr mempunyai misi untuk memusnahkan para dewa. Untuk memberantas ancaman tersebut, Thor mendapat bantuan dari King Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi), dan sang mantan kekasih Jane Foster (Natalie Portman), yang secara tak terduga kini telah menjelma menjadi Mighty Thor, bahkan dapat menggunakan Mjolnir, senjata palu milik Thor dulu. Bersama-sama, mereka memulai petualangan kosmik yang menegangkan untuk mengungkap misteri di balik balas dendam dari God Butcher dan menghentikannya sebelum terlambat. Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder Bersantailah bersama Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, dan Tessa Thompson, sambil mendengarkan mereka membocorkan rahasia di balik pembuatan film Thor: Love and Thunder. Menampilkan berbagai wawancara dengan pemain dan kru, serta rekaman yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya, ASSEMBLED menampilkan proses di balik layar dari film keempat Thor. Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Dok. Disney+ Hotstar. Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return Melalui cuplikan eksklusif di balik layar, kisah penuh warna dan momen berharga, Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return menyajikan proses di balik layar dari limited series original milik Lucasfilm untuk Disney+ Hotstar yang berjudul Obi-Wan Kenobi, sebuah kisah menakjubkan yang dimulai 10 tahun setelah peristiwa emosional di Star Wars: Revenge of the Sith. Dokumenter yang mendalam dari Lucasfilm dan Supper Club ini bercerita tentang kembalinya Obi-Wan Kenobi dan Anakin Skywalker ke layar – serta Ewan McGregor dan Hayden Christensen yang kembali memerankan karakter ikonik mereka. Sutradara Deborah Chow, para pemeran, dan kru menceritakan perjalanan mereka dalam membawa sebuah kisah baru dengan karakter ikonik dari Star Wars meliputi Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, dan Princess Leia seraya memperkenalkan pahlawan dan penjahat baru dalam saga Star Wars. Dilengkapi dengan kunjungan ke departemen kostum, artistik, dan lainnya, Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return menampilkan sisi pembuatan film yang membuat Star Wars sangat unik – rasa hormat dan kecintaan terhadap Star Wars yang kini telah menjadi warisan antar-generasi dan kecintaan terhadap karakter-karakter Star Wars. Frozen and Frozen 2 Sing-Alongs Disney+ Hotstar akan merilis versi Sing-Along dari Disney’s Frozen dan Frozen 2. Pelanggan yang menyaksikan versi Sing-Along dapat menikmati musik dan bernyanyi bersama dengan lirik yang ditampilkan di layar. Welcome to the Club (film pendek dari The Simpsons) Setelah bertekad untuk menjadi seorang putri, Lisa Simpson terkejut saat mengetahui bahwa menjadi sosok yang jahat ternyata lebih menyenangkan. Tierra Incógnita (Serial Original yang Diproduksi di Amerika Latin) Tierra Incógnita bercerita tentang Eric Dalaras (Pedro Maurizi), seorang remaja yang menemukan dunia lain yang menyeramkan dalam pencariannya mencari kejelasan dibalik hilangnya orang tuanya secara misterius delapan tahun yang lalu. Dibesarkan oleh kakek nenek dari keluarga sang ibu bersama tantenya yang bernama Uma (Mora Fisz), Eric memutuskan untuk kabur dari rumah dan kembali ke kota asalnya, Cabo Qwert, untuk mencari jawaban di tempat orang tuanya menghilang: taman bermain horror Tierra Incógnita. Bersama dengan teman-teman, saudara perempuan, dan juga tantenya, Eric harus menghadapi rasa takutnya agar dapat menemukan jawaban dan menyelesaikan misteri di dunia yang asing dan gelap.

Baca juga: Live Action Pinocchio Rilis Poster dan Trailer Baru, Tayang 8 September 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.