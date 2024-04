8 Rekomendasi Film dan Serial Disney+ Hotstar yang Cocok Ditonton Selama Mudik

TEMPO.CO, Jakarta - Momen mudik Lebaran sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebelum mulai mudik, pastikan Anda sudah mempersiapkan daftar film dan serial yang bisa dinikmati selama di perjalanan.

Mulai dari kisah klasik favorit hingga pilihan film dan serial baru yang dapat dinikmati bersama kerabat dan keluarga. Simak beberapa rekomendasi film dan serial di Disney+ Hotstar yang cocok untuk menemani perjalanan mudik Anda:



Cerita keluarga Ssangmun-dong ini masih menjadi salah satu drama Korea terfavorit banyak penggemar hingga saat ini. Drama sepanjang 20 episode ini mengikuti kisah pahit, manis, haru hingga kocaknya persahabatan lima orang tetangga serta hubungan di keluarga mereka.



2. This Is Us